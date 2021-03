VN wil onafhankelijk onderzoek naar brand in Jemenitisch migrantenkamp

De Verenigde Naties willen een onafhankelijk onderzoek naar de brand in een Jemenitisch migrantenkamp vorige week. Dat meldt persbureau AFP dinsdag. Bij de vuurzee kwamen tientallen mensen om het leven en raakten meer dan 170 mensen gewond. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) beschuldigt Houthi-rebellen ervan de brand te hebben aangestoken.

Een woordvoerder van de VN stelt dat de brand de „benarde situatie van de migrantengemeenschap” laat zien. HRW wijst naar de Houthi-rebellen op basis van beelden en gesprekken met ooggetuigen. Op zondag 7 maart zouden de migranten geprotesteerd hebben tegen de slechte leefomstandigheden in het kamp. De rebellen zouden daarop gereageerd hebben door „ongeïdentificeerde projectielen” af te vuren. Een daarvan, die ooggetuigen omschrijven als een „bom”, veroorzaakte de brand. HRW roept de rebellen daarnaast op om hulporganisaties toe te laten in het gebied. Gewonden die in het ziekenhuis worden behandeld worden zwaar bewaakt en hulporganisaties en familie kunnen ze niet bereiken.

Hongersnood

Het migrantenkamp bevindt zich in de hoofdstad Sanaa. Het kamp was al eerder getroffen door luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Martin Griffiths, de speciale VN-gezant voor Jemen, stelde dinsdag in een persverklaring dat de situatie in het land „dramatisch” dreigt te verslechteren, met een nog verder verspreide humanitaire crisis tot gevolg.

In Jemen woedt al zes jaar een burgeroorlog en hongersnood. De Houthi-rebellen verdreven in 2014 de zittende regering uit de Jemenitische hoofdstad. Een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië probeert de groep sindsdien te verdrijven. Beide kanten teisteren de bevolking met bombardementen. Honger is ook al jaren een probleem in het land. Van de dertig miljoen inwoners hebben elf miljoen geregeld te weinig eten. Duizenden mensen verkeren in hongersnood.

