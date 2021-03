Telprocedure poststemmen aangepast vanwege hoog aantal ongeldige stemmen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken past de procedure aan voor het tellen van de stemmen die per post zijn uitgebracht. Dat is noodzakelijk omdat een deel van de briefstemmen verkeerd is opgestuurd en daarom onder de oorspronkelijke procedure ongeldig verklaard moet worden, zo schrijft demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) in een brief aan de Tweede Kamer. Gisteren bleek dat in sommige gemeenten tot 8,5 procent van de briefstemmen ongeldig zou zijn onder de oorspronkelijke telprocedure.

Het gaat om de briefstemmen waarbij het stembiljet in dezelfde enveloppe zit als de stempas. Deze moeten eigenlijk gescheiden blijven; daarvoor hebben briefstemmers twee aparte enveloppen ontvangen. Degene op het briefstembureau die de enveloppe open maakt, moet namelijk met de stempas controleren op geldigheid, maar mag tegelijkertijd niet het stembiljet zien vanwege het stemgeheim van kiezers.

Volgens de nieuwe procedure dient een stembureaumedewerker de stempas uit de betreffende enveloppen te halen, maar moet diegene het biljet laten zitten. Op die manier kan de pas gecontroleerd worden en kan het biljet bij geldigheid alsnog in de stembus gedaan worden, zonder dat deze wordt opengevouwen of ingezien door de medewerker van het stembureau. De minister schrijft in overleg met de Raad van State en de Kiesraad tot de nieuwe oplossing te zijn gekomen.

Zeker 2,4 miljoen zeventigplussers mogen hun stem per post uitbrengen. Maandag bleek dat dit lang niet overal goed ging: verschillende gemeenten maakten bekend dat het aantal ongeldige poststemmen relatief hoog ligt. Zo bleek 8,5 procent van de poststemmen die bij de Noord-Brabantse gemeente Bernheze werd ingediend, ongeldig te zijn. Verschillende partijen reageerden daar kritisch op en stelden het onacceptabel te vinden dat een deel van de stemmen van ouderen zo niet mee zou tellen.