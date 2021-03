Wanneer is de uitslag bekend? En wat gebeurt er morgen?

Geen leden in tomatentruien, geen bier. Net als de meeste andere partijen laat de SP de traditionele verkiezingsavond aan zich voorbijgaan. Partijvoorzitter Jannie Visscher organiseert vanuit partijbureau De Moed in Amersfoort een livestream.

Het CDA houdt in klein comité een bijeenkomst op het partijkantoor in Den Haag – de pers is welkom in een apart kamertje met „koffie en een tv”. Premier Mark Rutte volgt de uitslag met enkele getrouwen in de kamer van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff op het Binnenhof.

Het ontbreken van de traditionele partijbijeenkomsten is het opvallendste gevolg van de coronacrisis voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Want hoewel er flink geïmproviseerd is dit jaar, zullen de uitslagenavond en the morning after in grote lijnen verlopen als altijd.

21.00 uur: stembureaus dicht

Om negen uur sluiten de stembureaus. Kiezers die de avondklok overtreden omdat ze in de rij hebben gestaan om hun stem uit te brengen, of die willen kijken bij het tellen, zullen niet worden bekeurd, beloofde Rutte in zijn vorige persconferentie.

21.00 uur: de exitpoll

Net als vorige jaren publiceert onderzoeksbureau Ipsos een voorspelling van de verkiezingsuitslag kort nadat de stembussen sluiten. Die exitpoll is gebaseerd op kiezers die nadat ze hebben gestemd hun keuze willen invullen op een apart ‘stembiljet’. In 2017 had Ipsos de verkiezingsuitslag tot 99 procent goed, met een maximale foutmarge van twee zetels. Dit jaar zal de foutmarge groter zijn. Kiesgerechtigden van zeventig jaar en ouder (16 procent van het electoraat) hebben tot vrijdag hun stem kunnen uitbrengen en die poststemmen tellen niet mee in de exitpoll.

Vanaf 21.00 uur: eerste uitslagen

De kiescommissies in het land hebben moeten improviseren, maar dat wil niet zeggen dat de verkiezingsuitslag veel vertraging oploopt. Tot vrijdag konden ze al briefstemmen ontvangen (maar nog niet tellen). Sibnds maandag zijn bovendien de stembureaus al geopend voor risicogroepen.

De kiescommissies mogen vanaf woensdagochtend de al uitgebrachte stemmen tellen. De eerste resultaten mogen pas bekend worden gemaakt na het sluiten van de stembussen. Hoelang dat gaat duren, hangt niet alleen af van de coronabeperkingen, zoals afstand houden tijdens het tellen, maar vooral ook van het aantal stemmen – de opkomst.

De kiescommissies tellen eerst hoeveel stemmen elke partij heeft gekregen. Deze ‘sneltellingen’ worden per gemeente bekendgemaakt in de loop van de avond, en vormen de eerste ‘uitslag’. De eerste uitslagen van de gemeentes zullen nog tot ruim na middernacht binnendruppelen.

Donderdag 14.00 uur: verkenning

Sinds 2012 ligt de regie bij de vorming van een nieuw kabinet niet meer bij de koning, maar bij de Tweede Kamer. Kamervoorzitter Khadija Arib roept daarom alle gekozen lijsttrekkers bijeen in de Rooksalon van de Tweede Kamer. Tijdens die vergadering wordt een verkenner aangewezen die de eerste gesprekken zal voeren over een nieuw kabinet.

26 maart 12.00 uur: uitslag

De Kiesraad stelt de definitieve uitslag van de Kamerverkiezingen vast. Daarbij wordt niet alleen duidelijk hoeveel zetels iedere partij heeft gehaald, maar ook welke kandidaten gekozen zijn, bijvoorbeeld met voorkeursstemmen.

30 maart: formatie

De oude Tweede Kamer stelt de uitslag vast. Daarop kan de nieuwe Kamer worden geïnstalleerd. De nieuwe Kamer debatteert over de verkiezingsuitslag en de bevindingen van de verkenner en stemt in met de benoeming van een informateur. Daarmee kan de kabinetsformatie ook formeel beginnen.

Formatiescenario’s pagina 9

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg de verkiezingen en formatie op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven