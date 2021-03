Trainer VVV-Venlo Hans de Koning per direct ontslagen

Hans de Koning, de trainer van VVV-Venlo, is per direct ontslagen. Dat heeft de club dinsdag bekendgemaakt. De 60-jarige trainer moet vertrekken vanwege tegenvallende resultaten van de Limburgse club de afgelopen weken. VVV-Venlo verloor de laatste zeven competitiewedstrijden en staat momenteel op de 15de plek in de Eredivisie.

Vorige maand werd al bekend dat De Koning aankomende zomer zou vertrekken bij VVV-Venlo, zo’n anderhalf jaar na zijn aanstelling. Dat de club nu per direct afscheid van hem neemt, is een poging „om een kentering teweeg te brengen in de neerwaartse spiraal waarin we momenteel op sportief vlak zitten”. De clubleiding wil voorkomen dat het eerste elftal de Eredivisie moet verlaten – VVV-Venlo staat nog maar 1 punt boven de degradatiezone.

De club spreekt van een „vervelend besluit” en zegt dankbaar te zijn voor wat De Koning heeft bereikt. Afgelopen jaar wist VVV-Venlo onder zijn hoede in de Eredivisie te blijven. De volgende wedstrijd van VVV-Venlo die op het programma staat, is zondag tegen PEC Zwolle. De club hoopt voor die tijd een nieuwe hoofdtrainer te hebben aangesteld.