Topmanager Booking weg om twittergedrag

Steve Sonne, topmanager bij Booking Holdings, is dinsdag opgestapt nadat er onder het personeel van de Amerikaans-Nederlandse hotelsite onrust was ontstaan vanwege tweets die hij had verstuurd. Sonne nam de beslissing om Booking te verlaten „om verdere afleiding voor het bedrijf en de werknemers te verminderen”, meldt een woordvoerder van het bedrijf aan NRC.

Vorige week bleek dat Sonne op zijn persoonlijke Twitter-account (twintig volgers) onder meer berichten van Trump-aanhangers en alt-right nieuwssites had gedeeld. Zo retweette Sonne een bericht met een foto van gewapende vrouwen en de tekst ‘the Muslim rape gangs should try their shit in Israel or Texas’. Ook toonde hij zich kritisch over de Black Lives Matter-beweging, waar Booking-topman Glenn Fogel eerder nog publiekelijk zijn steun voor had uitgesproken. Sonne was sinds 2013 topjurist van Booking Holdings in de VS, het moederbedrijf van het Nederlandse Booking.com dat sinds 2005 in Amerikaanse handen is.

Enkele maanden geleden deed de ondernemingsraad van Booking.com in Nederland zijn beklag over Sonne, nadat de OR signalen ontving van werknemers dat hij via zijn persoonlijke account berichten deelde die niet in lijn waren met de gedragscode van Booking.

Booking liet daarop een advocatenkantoor de tweets van Sonne beoordelen. Dat concludeerde dat Sonne de gedragscode niet had geschonden, maar ook dat er „verbeterpunten” waren. Hij mocht in eerste instantie aanblijven maar houdt nu de eer aan zichzelf.

OR was eerder nog tandeloos

Dat Sonne in de VS opstapt na een klacht van de Nederlandse Booking-OR laat de gewijzigde verhoudingen zien binnen het boekingsconcern. De OR was tot drie jaar geleden een tandeloos orgaan bij Booking, maar heeft – vooral door de moeizame onderhandelingen over een sociaal plan – aanzienlijk aan kracht en assertiviteit gewonnen. Het sociaal plan was nodig omdat de omzet van Booking door het stilvallen van de reismarkt in coronatijden is gedecimeerd.

Sonne was niet bereikbaar voor commentaar. Vorige week liet hij NRC per mail weten dat hij vond dat hij een fout had gemaakt door de oude foto van de gewapende vrouwen te delen. „Toen ik vijf jaar geleden deze afbeelding retweette was het mijn bedoeling om geweld tegen vrouwen te veroordelen en hun recht op zelfverdediging te ondersteunen. Ik begrijp nu hoe beledigend dit bericht was en bied mijn oprechte verontschuldigingen aan voor het retweeten ervan”, schreef hij toen.