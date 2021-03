‘Tienduizenden mensen mogelijk onterecht in database politie’

Tienduizenden mensen staan in een gezichtsherkenningsdatabase van de politie, terwijl ze daar mogelijk al verwijderd uit hadden moeten worden. Dat meldt NU.nl dinsdag. In het systeem CATCH staan foto’s van 1,3 miljoen verdachten en veroordeelden. Na vrijspraak moet worden onderzocht of zij uit de database kunnen worden gehaald, maar dit wordt niet altijd gedaan. De database wordt sinds 2016 gebruikt om mensen op beelden van misdrijven op te sporen.

Het is onduidelijk hoeveel mensen onterecht in het systeem staan. Wel blijkt uit door NU.nl opgevraagde cijfers dat sinds 2010 16.200 verwijderverzoeken voor CATCH zijn behandeld, terwijl er in die periode 71.000 mensen zijn vrijgesproken. Dit hoeft niet te betekenen dat de overige 54.800 personen onterecht in de database staan; mensen die nog in hoger beroep moeten voorkomen, eerder veroordeeld zijn of verdachte zijn in een andere zaak, horen in de database te blijven staan. Wel erkent de politie dat er „stevige twijfel” bestaat of deze mensen nog in het systeem thuishoren.

Dat het opschonen van CATCH niet altijd goed gaat, is al langer bekend. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie, CDA) erkende in 2019 al dat mensen mogelijk te lang in het systeem blijven staan en dat dit privacyrisico’s met zich meebrengt. Intern bij de politie zou van begin af aan al bekend zijn dat er waarschijnlijk mensen onterecht in de database terecht zouden komen. Wel wijst de politie erop dat het pas sinds 2019 wettelijk verplicht is om privacyrisico’s te onderzoeken, en dat voor een aankomende opvolger van het systeem wel is gedaan.