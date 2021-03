Thuis opera streamen: ‘Een voordeel: je ziet de gezichten en de tranen’

‘Ik ben gek op alle muziek, opera in het bijzonder. Voor corona zag ik zeker twee opera’s per maand. Regelmatig reisden mijn vrouw en ik ervoor naar operahuizen in Düsseldorf, Essen, Wenen, Berlijn of Milaan. In Nederland zien we sowieso alle producties van de DNO (vaak twee keer) en alles in de operaserie van de Zaterdagmatinee. Enkele zangers zijn vrienden geworden, ik mis hen net zo erg als het theaterbezoek. Gelukkig geven operavrienden op Facebook of via WhatsApp-groepen tips voor streams.

„Met mijn vrouw bekijk ik de opera’s op onze laptop, met speakerboxjes erbij. Verdi’s Aida onder regie van Lotte de Beer vanuit Parijs was de laatste opera die we zo zagen. Ik ervaar zo’n gestreamde voorstelling wel honderd procent anders dan live. Thuis is mijn concentratie verder weg, ik kom er niet echt ‘in’. Maar ja: zangers die ik spreek hebben het nu al over december 2021, dat er dan pas weer iets live zal zijn. Totdien behelpen we ons. Door de streams kunnen solisten, koor en orkest in elk geval hun werk doen. Maar ik denk wel vaak: is dit echt nodig? De Nationale Opera is groot en goed geventileerd, de keren dat ik met ruim driehonderd mensen in de zaal zat, wist ik me echt veilig.

„Het voordeel van streamen is hetzelfde als van opera in de bioscoop: je ziet de gezichten en de tranen. Maar in het theater zit ik ook altijd op een plaats in de eerste rijen, dus dat voordeel is relatief. Ik hoop dat dit snel over is, desnoods met vaccinatiebewijs. Vroeger hadden we een vaccinatieboekje voor verre reizen. Ik zie geen bezwaar. Sterker: ik ben bereid wel twintig formulieren bij me te dragen om weer naar het theater te mogen.”

