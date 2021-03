‘Synchronic’: tijdreisdrug met dodelijke gevolgen

In sommige films is het idee achter de plot de grootste attractie. Zo is Synchronic een film waarvan het idee je wel anderhalf uur geboeid houdt. Niet heel veel langer, een echte puzzel- of ‘mind fuck’-film is het ook niet. De handeling draait om de designerdrug uit de titel, die in de eerste tien minuten een flink aantal dodelijke slachtoffers maakt. De doodsoorzaak is nooit een overdosis. De een sterft aan een slangenbeet. De ander wordt met een ceremonieel zwaard doorboord.

Ambulancebroeder Steve (Anthony Mackie) heeft al snel in de gaten dat er iets vreemds aan de hand is en komt erachter dat Synchronic een soort tijdreisdrug is. In de woorden van de chemicus die ’m in elkaar geknutseld heeft: „Tijd is een soort langspeelplaat. Synchronic is de naald waarmee je van song naar song (van tijdperk naar tijdvak) kunt ‘springen’.”

Ik ben dol op films met dit soort even onmogelijke, als simplistische wat-als-scenario’s, die ergens een kwantumklokje hebben horen luiden, maar niet genoeg geld hebben om een batterij wetenschappers in te huren om te kijken of hun fantasieën op een of andere manier te bewijzen zijn. Dus moet je maar akkoord gaan met de verklaring van een scheikundige met drie minuten schermtijd.

Er zit meer achteloosheid in de film. De geschiedenis van setting New Orleans en Louisiana is een goudmijn, met name z’n kruispunt in de geschiedenis van slavernij, burgeroorlog en burgerrechten. Met een zwarte hoofdpersoon en een missie op leven en dood wordt die gereduceerd tot iets wat eerder een jingle dan een liedje op die langspeelplaat van de tijd is.

Horror Synchronic Regie: Justin Benson, Aaron Moorhead. Met: Anthony Mackie, Jamie Dornan, Katie Aselton. Te zien via Pathé Thuis ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven