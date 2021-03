Facebook gaat in Australië betalen voor nieuws en video’s

Facebook gaat betalen voor de plaatsing van nieuwsberichten en video’s van het grootste mediaconcern van Australië. Dinsdag werd bekend dat Facebook daar overeenstemming over heeft bereikt met News Corp van Rupert Murdoch. Met Nine Entertainment, de uitgever van onder meer The Sidney Morning Herald, zou volgens die krant een voorlopig akkoord zijn bereikt.

Hoeveel geld er met de overeenkomst tussen Facebook en News Corp is gemoeid, hebben de betrokken partijen niet bekendgemaakt. Het zou gaan om een afspraak voor drie jaar. Eerder al ging Google ermee akkoord – in Australië maar ook in Frankrijk - om uitgevers en andere mediabedrijven te betalen voor het gebruik van hun nieuws.

Facebook blokkeert nieuwsartikelen in Australië

Onenigheid over wetgeving waarmee de Australische regering alle sociale media tot betaling wilde verplichten, liep vorige maand zo hoog op dat Facebook nieuwsberichten voor zijn gebruikers tijdelijk blokkeerde. Die ‘nieuws blackout’ kwam Facebook op veel kritiek te staan. Na een week en enkele aanpassingen van de wet liet Facebook de nieuwsberichten weer toe.

Elders in de wereld worden de ontwikkelingen in Australië met argusogen gevolgd, in de verwachting dat ze bredere navolging zullen vinden. Robert Thompson, topman van News Corp, prees in een verklaring Facebook-chef Mark Zuckerberg en zijn team. Zij zouden een belangrijke bijdrage hebben geleverd „aan het vormgeven van de toekomst van de journalistiek”.

Die is de afgelopen jaren onder zware druk komen te staan door de opkomst van de grote tech-bedrijven. Bij de traditionele media heeft die ontwikkeling tot een groot verlies aan inkomsten uit advertenties geleid. Samen hebben Google, Facebook en YouTube in Australië zo’n 80 procent van de online advertentiemarkt in handen.

Thompson dankte de Australische regering voor haar „principiële opstelling” in de confrontatie met Facebook en haar steun „voor grote en kleine uitgevers, in stedelijke en rurale gebieden”.

Maar critici van het akkoord tussen de twee mediareuzen waarschuwen dat het voor kleinere mediabedrijven veel moeilijker is een voor hen acceptabel onderhandelingsresultaat met Facebook te bereiken.

De conservatieve media van News Corp hebben verspreiding van hun nieuws via Facebook - én betaling daarvoor - nu veilig gesteld. En daarmee hun dominantie van de Australische mediawereld. De publieke omroep ABC Australia, en ook The Guardian Australia, de Australische website van de Britse krant The Guardian, zijn nog over hun eigen deals met Facebook in onderhandeling.