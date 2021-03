Snelle stijging aantal jongeren met ernstige psychische problemen

Het aantal tieners en jongeren met ernstige psychische problemen groeit hard en de geestelijke gezondheidszorg is niet in staat hen snel te helpen. Instellingen werken niet samen, er is te weinig personeel en te weinig geld. Bovendien heeft de coronacrisis de problemen van jongeren „vergroot en verscherpt”.

Dit schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een maandag verschenen rapport, waarvoor in januari en februari twintig instellingen werden bezocht in zes regio’s.

De nood is volgens de Inspectie zo hoog dat sommige ggz-instellingen „alleen nog crisiscontacten hebben”. In één regio zijn jongeren die al sinds het najaar van 2020 op een crisisplek verblijven, schrijft de Inspectie, die voor een maximale periode van 28 dagen is bedoeld. „Bij een instelling is het aantal crisiscontactmomenten in 2020 opgelopen van 26 naar 78 per kwartaal.”

Het gaat om suïcidaliteit, verslaving, gedragsproblematiek, eetstoornissen en zelfbeschadiging. De inspectie heeft daarnaast „zorgen over de toename van jeugdigen onder de 15 jaar die hulp nodig hebben”.

Minder dringend

De wachtlijsten voor patiënten die iets minder dringend hulp nodig hebben, zijn ook steeds langer. „Bij één instelling staan zevenhonderd jeugdigen op de wachtlijst. Bij een andere instelling loopt de wachttijd op vervolgzorg op van 30 tot 60 weken.”

De Inspectie wijst erop dat de meeste jongeren veerkrachtig zijn. Dat zou blijken uit het feit dat ze manieren vinden om „om te gaan met de impact van de coronamaatregelen op hun leven”. Maar, schrijft de Inspectie, „er is een groeiende groep jeugdigen waarover grote zorgen zijn. Deze jeugdigen zaten voor de coronacrisis al niet goed in hun vel. Hun mentale problemen zijn zo toegenomen dat zij dringend hulp nodig hebben. In de zomer van 2020 signaleerde de inspectie dat problemen bij jeugdigen minder werden gesignaleerd en benoemde het risico dat lichte problematiek kan verergeren. Dan is op een later moment zwaardere hulp nodig. Dit is nu realiteit geworden.”