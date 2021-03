Luuk en Sam waren van de PSP

Communicatie-adviseur Luuk Hajema (63) reed in februari 1976 samen met zijn schoolvriend Sam Drukker (63, kunstenaar) op de Beilerstraat in Assen.

‘We kwamen terug van school. Ik deed atheneum, Sam de havo. Toch reden we vaak samen. We kenden elkaar al van de lagere school, de Emma-school in Assen. Mijn vader had een stedenbouwkundig adviesbureau. Mijn moeder deed de administratie. Ik was het oudste kind van drie in een liberaal gezin. We kregen pas laat televisie en verbouwden eigen wietplantjes. We woonden in het Zuiderpark, een wijk vol bungalows, grotendeels voor werknemers van de NAM. Sam kwam vaak in de buurt spelen, hij woonde in Graswijk, iets verder fietsen. Op de terugweg sloeg ik eerder af.

Onze gesprekken gingen over meisjes, muziek en politiek. Wij waren beiden van de PSP. We deelden verliefdheden en Sam speelde al in een bandje, The Deaf Mute. We maakten, ook met andere vriendjes, eigen Top Tien’s. Sam was New Wave, ik hield van Joni Mitchell en Al Steward. De absurditeit van Monty Python speelden in onze vriendengroep een grote rol, net als de humor van Koot & Bie.

Na de middelbare school bleef de vriendschap, al ging iedereen een eigen kant op. Als het nodig was leunde je op elkaar. De band werd hechter, en bij ontmoetingen na lange tijd pikken we direct de draad op. Je hoeft niks uit te leggen. Je hebt elkaars jeugd meegemaakt. Je kent elkaars ouders nog. En je herinnert je de mafste details. 1970 HV bijvoorbeeld: dat was het nummerbord van de rode Volvo Amazone bij Sam thuis. Of 14730: zijn telefoonnummer. 42035 dat van Diddo, een andere vriend, en 13643 was van Peter. Totaal zinloze herinneringen. Schitterend.”

Zelf in Opnieuw? Mail naar: Mail naar: opnieuweenfoto@gmail.com . Nuis en Van den Boogaard nemen contact op als uw foto ‘opnieuw’ wordt gemaakt.

Nieuwsbrief NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven