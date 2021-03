Rechtstreeks van de boer op ons bord: kan dat voor iedereen?

Voor een banaan in ons ontbijt belandt, heeft hij er al een hele reis erop zitten. Halfrijp vliegt hij de wereld over om vervolgens nog een tocht per vrachtwagen af te leggen. Tussen boer en supermarkt zitten vaak verwerkers, verpakkers, inkopers, groothandels en distributeurs, die allemaal hun marge pakken.

Nu tijdens de coronacrisis is gebleken hoe kwetsbaar deze lange voedselketen kan zijn, vragen ook consumenten zich af: kunnen die ketens niet wat korter? Rechtstreeks van de boer in de buurt. Maar hoe efficiënt is een korte voedselketen? Wat zijn de voordelen voor boer en consument? En: hoe kun je als bedrijf de keten kort houden en groeien tegelijk?

Presentatie: Teri van der Heijden

Productie: Misha Melita & Felicia Alberding

Montage: Astrid Cornelisse

Gast: Martine Kamsma