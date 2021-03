Politiek pessimisme? Ga gratis geld uitgeven

Beslist de economie de verkiezingsuitslag? Of is het juist andersom en is de verkiezingsuitslag beslissend voor de economie? De eerste stelling is gebaseerd op het idee dat burgers stemmen op basis van hun portemonnee. De hamvraag is: kiezen tevreden burgers de zittende macht? Of is juist ontevredenheid de sterkste drijfveer en stemmen burgers dan op de uitdagers? Zoals James Carville, de strategieadviseur van Bill Clinton in de presidentsrace in 1992, de zege op de regerende George Bush terugbracht tot één verklaring: It’s the economy, stupid.

Lees ook:Kijk in uw wijk: alle kiezers als tien miljoen punten op één kaart

Hoe staat de middenklasse die de verkiezingen beslist ervoor ten opzichte van 15 maart 2017, de vorige keer. Kijk naar deze vijf maatstaven:

- de gemiddelde verkoopprijs van een koophuis was toen 258.838 euro. Begin 2021 was dat 38 procent hoger. De cijfers van makelaarsvereniging NVM, waarin stedelijke regio’s zwaarder wegen, zijn nog sensationeler: plus 46 procent.

- op 15 maart 2017 sloot de AEX-beursgraadmeter op een stand van 512 punten. Nu staat de index 33 procent hoger.

- de werkloosheid bedroeg in maart 2017 5,3 procent van de beroepsbevolking. Nu is dat (januari): 3,6 procent. Kijk je naar de leeftijdsgroep 15-25 jaar, de starters op de arbeidsmarkt die een economische terugslag als een van de eersten merken, dan zie je: toen 9,6 procent werkloos, nu 9,1 procent.

- de koopkracht van een doorsnee huishouden is (zonder rekening te houden met wijzigende persoonlijke omstandigheden) met ruim 3 procent gestegen.

- het consumentenvertrouwen is compleet ingestort. In maart 2017 stond het vertrouwen op plus 24, vorige maand op min 19. Het oordeel over de economische situatie de komende twaalf maanden is zo mogelijk nog dramatischer verslechterd. Van plus 45 naar min 9.

De trends zijn duidelijk: werken blijft ploeteren, huizen- en aandelenbezit maken rijker. Ruim 55 procent van de huishoudens heeft een koophuis. Ook gezien de lage werkloosheid, zou je zeggen: de middenklasse kan tevreden zijn. Deze verkiezingen mogen de regeringspartijen niet verliezen (als je alleen naar de economie kijkt).

Maar wie vooruitkijkt, ziet dat pessimisten de overhand hebben. Dus: genoeg kansen voor de oppositie.

Na woensdag is de vraag: hoe worden pessimisten optimisten? Daar komt de stembusuitslag op de proppen. Je kunt partijen op allerhande standpunten onderscheiden, van klassiek links-rechts tot identiteit. Voor de economie is het verschil: is de overheid vrijgeviger, of juist wat minder royaal?

De royalen staan in Den Haag op voorsprong. Kiezers voelen wel voor een sociaal-economisch beleid dat wat linkser is, scheutiger, menselijker. De middenklasse lost zelf hypotheekleningen af, maar geeft in het stemhokje de voorkeur aan meer overheidsschulden. Vanuit Brussel komen ook vrijgevige impulsen, zoals het Europese noodfonds. In Frankfurt zet de ECB alles op alles om de rente laag en schulden zo veel mogelijk gratis te houden. Dat is de uitkomst van een economische (herstel) en politieke (Italië redden) analyse.

Den Haag zal na woensdag nog royaler worden. Bestrijd de crisis met extra gratis geld. Dat betekent meer groei, meer banen, wat meer inflatie. Ook hogere lonen? Dat valt te bezien.

Vakbondsmacht is tanende. Eventuele krapte op de arbeidsmarkt kan ook een impuls geven aan arbeidsmigratie naar Nederland. Krapte kan ook leiden tot hogere tarieven voor zzp’ers. En tot een hausse van werknemers die zelfstandigen worden. Dan leidt ogenschijnlijk vrijgevig, links beleid tot een uitkomst die (neo)liberalen zullen verwelkomen.

Menno Tamminga schrijft op deze plaats elke dinsdag over ondernemingsbeleid en economie.

Nieuwsbrief NRC Lunchkoers De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 maart 2021