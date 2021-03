Politie doet aanhoudingen na ‘mogelijk conflict’ en melding vuurwapen in trein

De politie heeft dinsdagochtend „meerdere aanhoudingen” verricht na een „mogelijk conflict” tussen meerdere reizigers in een trein tussen Alkmaar en Amsterdam Centraal. De trein is stilgezet bij station Koog aan de Zaan, waarna de politie een onderzoek is begonnen. Eerder op de ochtend kwam bij de politie een melding binnen over iemand die een vuurwapen bij zich droeg; een woordvoerder kan niet bevestigen of er daadwerkelijk een wapen in het spel was.

In de trein zaten volgens de NS zo’n 45 tot 50 passagiers; zij hebben de sprinter inmiddels verlaten. Toen ze uitstapten, heeft de politie hen gevraagd wat er binnen heeft plaatsgevonden. De politie kan daar dinsdagmiddag nog niks over zeggen. Ook is onduidelijk hoeveel mensen er precies zijn gearresteerd en waar zij van worden verdacht. Volgens de NS is er op het traject tussen Alkmaar en Amsterdam Centraal via Zaandam en Wormerveer tot 13.30 uur geen treinverkeer mogelijk.

Tegen NH Nieuws zegt een van de passagiers een schot te hebben gehoord toen de trein stilstond in Koog aan de Zaan. Een andere getuige spreekt tegen de zender van een chaotische vechtpartij tussen twee jongens, waarvan één een pistool trok toen hij werd tegengehouden in de trein. De passagiers renden vervolgens naar de achterste coupé en belden daar 112. De NS en politie kunnen niet bevestigen dat er is geschoten. De politie onderzoekt de toedracht en geeft mogelijk later op de dag meer informatie over het incident.