Nieuw beleid moet paniek rond briefstemmen verminderen

Het is een ongeluk dat velen van ver zagen aankomen: problemen met het briefstemmen. Nederland heeft met de stemwijze relatief weinig ervaring, en de mensen die er tijdens deze Tweede Kamerverkiezingen gebruik van mogen maken zijn boven de zeventig.

Op de tweede dag van de pandemieverkiezingen besloot demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) alsnog in te grijpen. Na overleg met de Raad van State en de Kiesraad besloot zij de procedure voor het tellen van de briefstemmen aan te passen. Er waren te veel signalen van gemeenten over de geldigheid van een aanzienlijk deel van de briefstemmen binnengekomen.

Volgens de oorspronkelijke instructie moeten verkeerd ingestuurde briefstemmen ongeldig worden verklaard, maar de „buitengewone omstandigheden” waaronder de verkiezingen gehouden worden, noopten tot een herinterpretatie van de wet, aldus Ollongren. Volgens de nieuwe instructie is elke stem geldig zolang hier een geldige stempas bij zit, ook als die in de verkeerde envelop zit.

Henk Krol van Lijst Henk Krol vroeg dinsdagochtend een spoeddebat aan over de kwestie. Hij laat desgevraagd weten niet tegen de nieuwe instructie te zijn. Die vindt hij prima. Maar het steekt Krol dat Ollongren eerdere waarschuwingen in de wind heeft geslagen. Overigens was er voor zo’n spoeddebat dinsdag amper steun, behalve van Krols oude partij, 50Plus. „Waarvoor dank.”

De Ouderenbond haalde dinsdag opgelucht adem. „Wij roepen al weken dat de vrijwilligers in stemlokalen goed moeten weten wat ze met binnengekomen briefstemmen moeten doen.” De bond voelde zich al die tijd „een beetje” kleingehouden door Ollongren. Maar wat nu telt is dat „de discussie over de verkeerde envelop voorbij is”.

Risicogroepen

Het is voor het eerst dat stemgerechtigden binnen de Nederlandse landsgrenzen per brief hun stem mogen uitbrengen – dat recht is normaal gesproken alleen voorbehouden aan Nederlanders die in het buitenland wonen. Zeventigplussers behoren volgens het RIVM tot de risicogroepen wat betreft ziekenhuisopname of sterfte door besmetting met het coronavirus.

Vorige week meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen, al dat van de eerste 400.000 briefstemmen zeker 2,5 procent ongeldig is. Maandag bleek dat in sommige gemeenten tot 8,5 procent van de binnengekomen briefstemmen niet geldig is. Het aandeel van ongeldige briefstemmen ligt normaal gesproken op 0,3 procent. De verwachting is dat zo’n 800.000 van de 2,4 miljoen zeventigplussers per brief stemmen.

Als dit zou gebeuren in Burkina Faso, dan stopten we onmiddellijk met ontwikkelingshulp. Martin Bosma PVV-Kamerlid

De briefstemkwestie draait om twee stemdocumenten die in aparte enveloppen horen. De stempas waarop de handtekening van de zeventigplusser staat hoort in de geadresseerde envelop. Daarin moet een geanonimiseerde envelop met daarin het stembiljet. Die laatste envelop mag volgens de oorspronkelijke instructie niet worden geopend ter bescherming van het stemgeheim. Maar uit vooropeningen, waarbij het stembiljet alvast in de stembus wordt gestopt maar er nog niet wordt geteld, bleek een aanzienlijk deel van de briefstemmers de stempas en het stembiljet in dezelfde envelop te hebben gestopt. De nieuwe instructie staat toe dat in dat geval de stempas uit de envelop mag worden gehaald om te controleren of de briefstemmer inderdaad stemgerechtigd is. Zo ja, dan wordt het stembiljet ongeopend in de stembus gedaan.

Paniek

Senator en staatsrechtgeleerde Peter Nicolaï (Partij voor de Dieren) begrijpt de paniek niet. „Het lijkt wel of de ambtenaren hun eigen wet niet goed hebben gelezen.” De ‘Tijdelijke wet verkiezingen covid-19’ beschrijft immers hoe de briefstemmer moet handelen. „Als hij dat [het stembiljet in een aparte envelop stoppen] niet gedaan heeft, volgt daaruit nog niet dat de stem ongeldig is”, betoogt Nicolaï.

Thierry Baudet (Forum voor Democratie) reageerde op Twitter dat het stemgeheim – „ons oudste en meest fundamentele grondrecht” – wordt geschonden door de nieuwe instructies van Ollongren. Volgens de minister kan dat helemaal niet, omdat „de geopende briefstemenvelop met daarin het briefstembiljet in de stembus kan worden gedaan zonder dat het briefstembiljet wordt ingezien of opengevouwen”. Ook de Ouderenbond maakt zich geen zorgen over schending van het stemgeheim. „Deze blijft toch gewaarborgd” aangezien het stembiljet zo groot is dat deze „86 keer moet worden opengevouwen” voor iemand ook maar een roodgekleurd vakje kan zien.

Forum voor Democratie zinspeelt al maanden op stembusfraude. Tot nu toe zijn daar nog geen bewijzen voor gevonden. Op Twitter suggereerde PVV-Kamerlid Martin Bosma dat de spelregels tijdens de wedstrijd zijn aangepast: „Als dit zou gebeuren in Burkina Faso, dan stopten we onmiddellijk met ontwikkelingshulp.”

Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) is blij met de nieuwe instructie. Het zou kwalijk zijn als zo veel stemmen ongeldig zouden zijn, zo reageerde ze op Twitter. ChristenUnie-leider Gert Jan Segers wil dat de minister „binnen de grenzen van de wet alles op alles zet om te voorkomen dat kleine vormfouten ervoor zorgen dat stemmen niet meetellen”, schreef hij maandag in een persbericht als reactie op de eerste signalen. „Omdat iedere stem telt.”