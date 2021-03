Negatieve bril onderzoeksbureaus zit verduurzaming dwars

Slenterend door Garijp verklaart een verslaggever van Nieuwsuur het aardgasvrije project met een glimlach dood. Hopeloos. Dramatische achterstanden. Hoe de ambitie om 7,9 miljoen woningen voor 2050 gasvrij te maken nu al in de soep loopt. Een zuur kijkende directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) mag het genadeschot lossen.

Roebyem Anders is sociaal ondernemer, en oprichter van zonnepanelen leverancier Sungevity.

Het instituut heeft alle aardgasvrije proeftuinen bekeken. Geen één loopt op schema, meldt hij somber. De wijkgerichte aanpak is een flop. Kostenreducties door schaalvoordelen zijn er niet en zullen er ook nooit komen. Nieuwsuur gooit er nog een pakkend cijfer bovenop. Stel je voor, de laatste twee jaar zijn slechts 200 woningen in Nederland aardgasvrij gemaakt.

De recente Nieuwsuur-reportage is een schoolvoorbeeld van de negatieve blik waarmee veel onderzoeksbureaus en andere professionele tegellichters de duurzame energietransitie benaderen. Een blik die wordt overgenomen door veel media. Een blik ook die de publieke opinie dreigt onder te dompelen in moedeloosheid. Er wordt voortdurend op gehamerd dat het allemaal veel te duur wordt en nooit gaat lukken.

Neutrale lens

Zelfs door een neutrale lens ziet de wereld er heel anders uit. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hadden eind 2019 ruim 400.000 woningen een individuele warmtepomp, een sprong van 40% ten opzichte van 2018. Die groei zette vorig jaar onverdroten door. Wat kunnen we leren van een sociaal bedrijf als Thuisbaas dat twintig corporatiewoningen van Parteon gasloos en energieneutraal heeft gemaakt voor 35.000 Euro, een bedrag dat gemiddelde bewoners anders in 15 jaar aan hun energieleverancier overmaken? Thuisbaas haalt woningen van het gas af voor de helft van de kosten waar het EIB mee rekent in haar modellen.

Dat Nieuwsuur daar geen boodschap aan heeft, geeft mij – naast kromme tenen – een gevoel van déjà vu. Ik ben bijna twintig jaar actief op de markt voor zonnestroom. Zeker de eerste vijftien jaar moesten we tegen een stroom van scepsis, gebrek aan kennis en misleidende conclusies inroeien.

De kostenreducties en schaalvoordelen die de criticasters voor onmogelijk hielden, kwamen er wel. Inmiddels heeft ons land ruim één miljoen woningen met zonnepanelen en worden er wereldwijd meer zonnestroom- dan kolen en aardgascentrales gebouwd. Zonnestroom is nu de goedkoopste bron van energie ter wereld, volgens het Internationaal Energie Agentschap.

Remmende werking

Dat wil echter niet zeggen dat de berg negatieve persberichten van onderzoeksbureaus en de berichtgeving geen schade veroorzaken. Ik ben ervan overtuigd dat het een remmende werking heeft gehad op de groei van zonnestroom. Net zoals de zure, ééndimensionale berichtgeving over aardgasvrije en energieneutrale woningen nu een rem zet op een cruciale operatie om Nederland op duurzame leest te schoeien.

NRC volgt de transitie naar duurzame woningen in het dossier Van het gas af . Wat kost het en wat levert het op?

Om de aardgasvrije ambitie te halen, hebben we draagvlak nodig. Onder huiseigenaren en huurders. Onder politici en beleidsmakers. Dat lukt alleen als onderzoekers – gevolgd door media – bijdragen om dit draagvlak te creëren. Niet door kritiekloze berichtgeving, maar door constructief knelpunten te signaleren en ook te laten zien wat wel werkt. En door mensen de juiste context te geven. We maken Nederland niet voor de lol aardgasvrij. We doen het om de planeet niet in de soep te laten lopen.