Na Alibaba lijkt nu Tencent mikpunt van Chinese overheid

In aandelen was het Chinese fintechbedrijf Tencent op maandag opeens zo’n 50 miljard euro minder waard dan de vrijdag ervoor. Het is een weerspiegeling van de angst dat de SAMR, de Chinese overheidsinstantie die de markt reguleert, zijn pijlen na Alibaba nu ook op Tencent gaat richten en ook de teugels voor Tencent aanhaalt.

Tencent is de grote concurrent van Alibaba als het gaat om betalingssystemen. In China betaalt vrijwel iedereen met een app óf van Alibaba óf van Tencent. Bij Tencent gaat dat via WeChat, een app die vergelijkbaar is met WhatsApp, maar waarmee je veel meer kunt. WeChat heeft meer dan een miljard gebruikers. Tencent-oprichter Pony Ma was begin dit jaar de op een na rijkste man van China. De rijkste is overigens niet langer Alibaba’s Jack Ma, maar Zhong Shanshan, die rijk werd van gebotteld drinkwater.

De SAMR maakte vrijdag bekend dat het twaalf bedrijven had beboet voor overtreding van regels die monopolies in de markt moeten voorkomen. Het lijkt er bovendien op dat zowel Tencent als Ant, de fintech-arm van Alibaba, verplicht zullen worden om hun bank- en verzekeringsactiviteiten en hun betaaldiensten onder te brengen in een aparte holding. Die holdings gaan dan mogelijk niet meer gelden als techbedrijven, maar als financiële instellingen. Dat alleen al kost de bedrijven mogelijk geld; techbedrijven worden op de beurs over het algemeen hoger gewaardeerd dan financiële instellingen.

Geschrokken van imperium

Ook Alibaba heeft veel in waarde verloren. Het bedrijf van Jack Ma, dat in november nog hoopte om Ant in Hongkong naar de beurs te brengen, zou sinds die tijd al ruim een derde van zijn waarde zijn verloren, zo meldde Reuters dinsdag.

En er is meer. De overheid zou Alibaba ook gevraagd hebben om alle media-activiteiten af te stoten, zo meldt The Wall Street Journal. Dat zou gebeurd zijn omdat de overheid geschrokken zou zijn van het enorme media-imperium dat Alibaba heeft opgebouwd, en van de mogelijkheden die dat Alibaba zou geven om de publieke opinie te beïnvloeden. De overheid ziet dat als bij uitstek een overheidstaak en het exclusieve domein van staatsmedia.

Alibaba bezit onder meer de Hongkongse krant South China Morning Post, een Engelstalig medium dat uitgebreid heeft bericht over de onlusten van 2019 op een manier die in de Volksrepubliek China niet voor mogelijk werd gehouden.

Maar de overheid zou vooral over iets anders zijn gevallen. Alibaba zou in mei vorig jaar hebben gezorgd dat meldingen op internet over een vermeende buitenechtelijke affaire van een hoge medewerker van Alibaba van Weibo verdween, een Twitter-achtig medium waarvan Alibaba veel aandelen bezit. Dergelijke censuur is nadrukkelijk alleen voorbehouden aan de overheid.

Op een dieper niveau gaat het over de vraag wie er nu eigenlijk de dienst uitmaakt in China: reusachtige privébedrijven op technologiebgebied met steeds meer monopolistische macht, of toch de Communistische Partij van China (CPC). Het is de Chinese variant op de westerse vraag wie bijvoorbeeld in de Verenigde Staten de baas is: Facebook, of toch de Amerikaanse overheid?

Een aantal techbedrijven is zo groot geworden dat de CPC die macht wil breken

In China is het juist de CPC geweest die de omstandigheden heeft geschapen waaronder er zulke enorme techbedrijven konden ontstaan. De CPC aarzelde aanvankelijk of het wel zo’n goed idee was om het internet in China toe te staan. Men koos er uiteindelijk voor om de content-creatie in handen te leggen van een heel beperkt aantal Chinese ondernemers.

Zo moest het mogelijk zijn om controle op de informatievoorziening te houden, en om in te kunnen grijpen als het toch misging. Buitenlandse concurrenten werden aanvankelijk getolereerd omdat ze waardevolle technologische kennis konden overdragen, maar voor de meeste van deze bedrijven was al snel geen plek meer op de Chinese informatiemarkt. Van een echt vrije markt is ook voor Chinese bedrijven nooit sprake geweest.

Potentiële bedreiging

Inmiddels is een klein aantal techbedrijven zo groot en machtig geworden dat de CPC het noodzakelijk vindt om die macht alsnog te breken. Deels is dat omdat de bedrijven een potentiële bedreiging vormen voor de stabiliteit van het financiële systeem. Ze lenen geld uit zonder zelf de reserves daarvoor in kas te houden, iets wat banken niet op die manier mogen. Maar de dreiging dat een zeer beperkt aantal extreem succesvolle privéondernemers machtiger wordt dan de CPC, lijkt nog belangrijker.

De CPC heeft over het algemeen geen moeite met grote, zeer monopolistische bedrijven. Zo is de hele telecomsector in handen van slechts drie grote spelers. De CPC heeft er alleen wel moeite mee als monopolies in de handen zijn van privébedrijven.