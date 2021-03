Mondiale kunstmarkt krimpt met bijna een kwart in 2020

De kunstmarkt beleefde in 2020 met een omzetverlies van 22 procent haar ergste recessie sinds 2009. Dat is de belangrijkste uitkomst van het jaarlijkse kunstmarktrapport dat de Ierse econoom Clare McAndrew samenstelde voor de Zwitserse kunstbeursorganisator Art Basel en dat dinsdag werd gepubliceerd.

In het coronajaar 2020 werd wereldwijd voor 50,1 miljard dollar (42 miljard euro) aan kunst en antiek verkocht, bijna een kwart minder dan een jaar eerder.

Vooral de verkoop op kunstbeurzen zakte enorm in. Normaal zijn beurzen goed voor een kwart van de omzet van kunsthandelaren. Afgelopen jaren zorgde beurzen nog maar voor voor 10 procent van de omzet. Van de 365 internationale kunstbeurzen in de wereld ging 61 procent door corona niet door.

Online wel groei

Kunsthandelaren verlegden hun aandacht naar onlineverkoop. De investeringen in digitalisering stegen met 80 procent naar 3,5 miljard dollar. Dat wierp vrucht af, volgens het rapport. De onlineverkoop verdubbelde vorig jaar naar recordhoogte: 12,4 miljard dollar.

Van de meest vermogende verzamelaars in de wereld, de zogenoemde High Net Worth-collectioneurs (individuen met een vrij besteedbaar vermogen van minstens 1 miljoen dollar), kocht bijna de helft kunst op virtuele kunstbeurzen. De bereidheid om te gaan reizen voor beurzen onder deze verzamelaars is niet heel groot. Pas in het vierde kwartaal van dit jaar is 80 procent van de verzamelaars daartoe weer bereid, aldus het onderzoeksrappport.

De veilingmarkt haalde vorig jaar een omzet van 17,6 miljard dollar, 30 porcent minder dan in 2019. Met online sales en onderhandse verkopen, de zogeheten private deals (3,2 miljard dollar, plus 36 procent) beperkten de grote veilinghuizen hun omzetverlies enigszins.

Volgens Clare McAndrew, de econome die het onderzoek leidde, heeft de kunstmarkt zich weerbaar getoond en zich snel aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Vooral online signaleert het rapport tal van nieuwe initiatieven.

De 50 miljard dollar omzet van 2020 is de laagste omzet van de afgelopen elf jaar. Maar vergeleken met 2009 is er nog altijd een plus van ruim 10 miljard dollar.