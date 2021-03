Marietje weet het beter

Sommige woorden zijn zo met onze taal vervlochten dat we over de letterlijkheid van deze woorden heen lezen. ‘Eigenwijs’ is zo’n woord. Marietje is zo eigenwijs, die weet het altijd beter, geen land mee te bezeilen. Marietje heeft eigenwijs een negatieve bijklank gegeven. Voor het hebben van een eigen wijsheid is geen plaats in een op de ratio gefundeerde samenleving. Desondanks zou ik niet zonder mijn eigenwijsheid kunnen. Ik zou ook niet zonder die van anderen kunnen. Ik houd van originele gedachten, meer dan van de bedachte gedachten. Open mij de ogen, alsjeblieft, en blijf dat doen.

Dit is geen pleidooi voor meer onfeitelijkheden over feitelijkheden, maar wél voor onfeitelijkheden over onfeitelijkheden, voor dingen waar we met onze meetinstrumenten niet bij kunnen. We hebben er een mooie plek voor gevonden, voor al die dingen die niet bestaan: het niets dat begint aan de uiterste rand van onze werkelijkheid. Ik vermoed dat het er groot is, want er gebeurt behoorlijk veel. Je kunt gerust stellen dat het er aardig vol is.

Zo zijn we er dood, best lang ook. Maar het niets huisvest nog veel meer dan onze dood. Het herbergt onze verbeelding, onze nachtelijke dromen, onze belevenissen die we niet begrijpen of kunnen duiden, onze mysteries, onze irrationele angsten, ons gevoel en ons innerlijk weten. Onze eigenwijsheid.

Wellicht kan ik hieraan toevoegen: onze zielen. Want wat zijn wij zonder al deze onmetelijkheden? Levende doden zonder een eigen wijsheid. Maar goed, dat is een zeer onfeitelijke en eigenwijze gedachte.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 maart 2021