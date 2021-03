Lowlands heeft vertrouwen en kondigt eerste namen aan

Organisator Mojo heeft de eerste namen voor festival Lowlands bekendgemaakt. Onder anderen Liam Gallagher, Denzel Curry, Balthazar, The Chemical Brothers en Kaytranada, kersverse winnaar van twee Grammy’s, komen van 20 tot en met 22 augustus naar het festivalterrein bij Biddinghuizen.

Andere artiesten die zijn bevestigd zijn Eefje de Visser, Froukje, Slowthai, Typhoon, Gotu Jim, Arlo Parks, Ezra Collective, Yves Tumor, Heilung, Altin Gün, S10, Noisia, Yungblud, en Georgia.

De aankondiging is best verrassend te noemen, in een periode waarin andere grote popfestivals juist bekendmaakten dat ze dit jaar niet doorgaan. Eerder al besloten het Britse Glastonbury en de Duitse festivals Rock am Park, Rock im Ring en Hurricane dit jaar over te slaan, en vandaag werd bekend dat ook het Belgische Rock Werchter, dat begin juli zou worden gehouden, niet doorgaat in 2021.

Andere Nederlandse festivals besloten hun evenement naar september te verplaatsen, zoals Paaspop en Masters of Hardcore. Lowlands is pas in het derde weekend van augustus. De organisatie gaat ervan uit dat tegen die tijd de meeste kwetsbare mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, en vertrouwt erop dat Lowlands verantwoord kan plaatsvinden. Zonder anderhalve meter afstand of anderszins beperkende maatregelen – mits de overheid tegen die tijd toestemming geeft. En of alle namen ook echt kunnen komen wordt niet gegarandeerd: „Vanwege maatregelen die tijdens Lowlands eventueel nog gelden, kan blijken dat toch niet alle acts kunnen komen. We zijn namelijk niet alleen afhankelijk van maatregelen in Nederland, maar ook van die in landen waar acts vandaan komen en/of gaan touren”, staat in het persbericht.

Acts van dichtbij

In januari zei Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg al dat er hoe dan ook een Lowlands zal zijn: „Of het nu in aangepaste vorm is of niet, mogelijk ten koste van de extra’s, de kunst en het theater dat Lowlands normaal siert. Of zelfs met alleen maar Nederlandse artiesten. Of een dj die normaal vier uur optreedt, en die nu de hele nacht draait.”

Onder de aangekondigde namen staan dan ook opvallend veel Nederlandse, Britse, Ierse en Europese acts, die makkelijker naar het festival kunnen afreizen. De heel grote internationale acts ontbreken, maar namen van over de oceaan zijn er wel. Zo komen er artiesten naar Lowlands uit Canada (Kaytranada, Cleopatrick, Caribou), Jamaica (Koffee), Australië (Pendulum Trinity) en uit de VS (Denzel Curry, Octo Octa, Goldlink, Palaye Royale).

Om het festival verantwoord te kunnen houden, wil Lowlands eventueel met sneltests gaan werken: „We werken aan verschillende scenario’s om Lowlands veilig te organiseren waarbij sneltesten een rol zouden kunnen spelen.”

Volgende week organiseert Fieldlab na een week uitstel twee experimentele festivals op het terrein van Lowlands in Biddinghuizen – in navolging van onder andere concerten in de Ziggo Dome – waarbij wordt gekeken naar hoe het contact tussen mensen verloopt, hoe wenselijk gedrag moet worden gestimuleerd en welke maatregelen op welke manier nog zouden moeten worden geïmplementeerd.