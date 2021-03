Ruim een jaar geleden zocht ik Igor Cornelissen op in zijn stamcafé De Hetebrij in Zwolle om hem te vragen samen met mij een literair café op te zetten. Daar had hij wel oren naar, alleen moest ik hem ervan overtuigen om de interviews te doen, waarvoor hij zich te oud vond. Wat jenevers verder vroeg hij me ten dans op muziek van Nina Simone. We dansten arm in arm waarbij ik met mijn een meter vijfentachtig koppen boven hem uit torende. „Krimp niet!” riep hij, toen ik wegging.

