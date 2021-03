Komiek Sacha Baron Cohen gaf Hollywood invloed

Heeft Hollywood Joe Biden vorig jaar mede in het zadel geholpen? Juist in een jaar van dichte bioscopen had film meer invloed op de presidentscampagne dan voorheen. Van oudsher trekt Hollywoods elite royaal de beurs voor Democratische kandidaten, al zou Biden vorig jaar ook zonder coronavirus die donors op ruime afstand hebben gehouden. De glamoureuze fondsenwerving van Obama en Clinton in Beverly Hills viel immers slecht in Amerika’s rust belt. Maar politieke films in verkiezingstijd, daar deed in de VS alleen stokebrand Michael Moore met enig succes aan. Hoewel succes: na zijn steun voor John Kerry met hitdocumentaire Fahrenheit 9/11 (2004) en voor Hillary Clinton met Michael Moore in Trumpland (2016) mocht Obama zich in de handen knijpen dat Moore hem nooit te hulp schoot.

Toch probeerde het door Trump getergde Hollywood het vorig jaar iets harder. Denk aan de documentaire The Way I See It, maar vooral aan twee films met de Britse komiek Sacha Baron Cohen. Die hadden werkelijk impact, en dat viert Hollywood. The Trial of the Chicago 7 kreeg maandag vijf Oscarnominaties, één voor Cohens sprankelende bijrol als provo Abbie Hoffman. Borat Subsequent Moviefilm kreeg er één: beste vrouwelijke bijrol voor Maria Bakalova, die Trumps rechterhand Rudy Giuliani zo listig in de val lokte. The Academy is dol op Cohen.

The Trial of the Chicago 7 van Aaron Sorkin gaat over een mislukt Amerikaans showproces onder Richard Nixon, een president die een stuk handiger dan Donald Trump justitie naar zijn hand zette om politieke punten te scoren. In 1969 was het plan alle linkse leiders – gematigd, radicaal, zwart – bij het uit de hand gelopen Vietnamprotest rond de Democratische Coventie te Chicago in een enorm complot bijeen te harken. Dat mislukte pas in hoger beroep; het proces ging als een grof schandaal de boeken in.

Dankzij lockdowns, honger naar content én Netflix als distributeur trok The Trial of the Chicago 7 veel meer bekijks dan normaal het geval was geweest. En dat gold wellicht ook voor Borat Subsequent Moviefilm op Amazon Prime. Na 14 jaar voelde Sacha Baron Cohen de morele plicht om in het vuilgrijze pak van de Kazachse reporter Borat Sagdiyev ten strijde te trekken tegen Trump. De onderstroom van racisme, antisemitisme en misogynie die Borat in 2006 aanboorde was mainstream geworden. Dus doorkruiste de provocateur de VS nu om zijn 15-jarige dochter Tutar (Maria Bakalova) als geschenk aan vicepresident Mike Pence aan te bieden. Soms in kogelvrij vest: de stemming was verhit.

Borat had aantoonbaar invloed op de campagne toen Tutar in een hotelkamer in Manhattan Rudy Giuliani zover kreeg dat hij met haar flirtte, pimpelde en op haar slaapkamerbed in zijn kruis grabbelde, naar hij zelf zei naar een microfoon. Dat echec doorkruiste de ‘oktobersurprise’ die Giuliani wilde onthullen: een laptop die van Hunter Biden zou zijn. Met zijn laatste geloofwaardigheid in duigen negeerde de pers dit nepschandaal collectief; in 2016 had men wel gretig alle gebakken lucht rond Hillary Clintons gelekte e-mail geventileerd.

Smaakt dit naar meer? Vermoedelijk niet: Hollywood weet ook wel dat niemand naar de bioscoop gaat om anderhalf uur in het donker weg te dromen bij propaganda. Films reflecteren diepe wensen en angsten, gaan over het onderbewustzijn. Bewustwording doe je via televisie. En laat 2020 nu het jaar van de televisie zijn geweest.

Coen van Zwol is filmrecensent.