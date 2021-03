‘Jihadisten onthoofdden tieners in conflict in Noord-Mozambique’

In een conflictgebied in het noorden van Mozambique hebben islamitische militanten kinderen vanaf 11 jaar oud onthoofd. Dat stelt de hulporganisatie Save the Children dinsdag. Aanvallen door jihadisten op inwoners van de provincie Cabo Delgado komen vaker voor sinds de militanten daar vanaf 2017 actief zijn. Daarbij werden meermaals mensen geëxecuteerd, ook door onthoofding. Dat kinderen op die manier gedood werden, was niet eerder bekend.

De hulporganisatie tekent verhalen van enkele nabestaanden van slachtoffers op. Zo vertelden zeker twee vrouwen de organisatie dat zij zagen hoe hun zoons van 11 en 12 jaar oud onthoofd werden. Op welke schaal kinderen in het conflictgebied op deze manier worden geëxecuteerd, is niet bekend. Save the Children stelt dat humanitaire hulp „hard nodig” is, maar dat de wereld door de focus op het coronavirus geen prioriteit heeft voor het conflictgebied in Mozambique.

Jihadisten in Cabo Delgado kwamen in 2017 in opstand en zwoeren trouw aan Islamitische Staat. Het afgelopen jaar laaide het conflict in het gebied op. Veel inwoners van de provincie vinden dat ze zijn verwaarloosd door de regering van Mozambique. De georganiseerde misdaad, die zich daar onder meer bezig houdt met smokkel over de grens met Tanzania, stookt het verzet tegen de staat verder op. Wie weigert zich aan te sluiten bij de jihadisten loopt bovendien het risico door hen onthoofd te worden.

Door het conflict zijn volgens Save the Children 670.000 Mozambikanen ontheemd en lijden ruim een miljoen mensen honger. Zeker 2.600 mensen zijn gestorven, van wie ruim 1.300 burgers, aldus de organisatie.

Lees ook: Jihadisten executeren tientallen dorpelingen in Mozambique