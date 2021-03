Is die Tom eigenlijk wel een poes?

Tachtig! Dat is een hoge leeftijd voor een poes. Het Guinness Book of Animal Records komt niet hoger dan 36 jaar. Zelf heb ik mijn poezen lang voor die tijd tot het laatste haartje opgeaaid.

Tom Poes kwam op zondag 16 maart 1941 ter wereld. In De Telegraaf. Op het nippertje. Een uur voor de deadline moest er nog een naam worden verzonnen; tijd om het dier fatsoenlijk aan te kleden was er helemaal al niet. Als enige inwoner gaat Tom Poes nu al tachtig jaar bloot door de straten van Rommeldam. Gelukkig heeft hij schaamhaar tot over zijn oren.

Toms medeburgers vormen een bonte menagerie van dieren in mensenkleren. Aan de diersoort kun je zien wat voor mens er in het betreffende dier verscholen gaat. De beer is goedmoedig, het zwijn gulzig, de haan hoogmoedig (Fi donc!). Zo hoort het vanouds en zo bespaart de schrijver van het verhaal zich lappen karakterbeschrijving. Een soort steno. Maar de dieren zijn geen stand-in voor een heel mens, ze vertegenwoordigen elk alleen een menselijk tekort. Elk dier in de strip is een menselijk tekort op pootjes. Zo is het tekort beter te zien. En te horen. Elk menselijk tekort is een register op het orgel dat al kraaiend, blaffend en kwakend de totale mens ten gehore brengt.

De enige uitzondering is Tom Poes. Die heeft geen menselijk tekort. Het enige tekort waar hij aan lijdt, is een gebrek aan tekortkomingen. Hij kraait of blaft of kwaakt niet mee. Het meest uitgesproken is zijn „hm”.

In het bonte kabinet van idealistische brokkenmakers is hij de enige die, niet door idealen verblind, de brokken tijdig aan ziet komen. Als blanco poes behoedt hij de medespelers op hun tocht naar een betere wereld, bananenschillen weghalend en listen verzinnend, voor brokken en behoudt hij zo zonder dat iemand het in de gaten heeft de controle over het verhaal. Net zoals zijn collega-padvinders Kuifje en Suske gunt hij de show aan de kapitein Haddocks en Lambieks van deze wereld om zelf ongestoord aan het roer te blijven.

Waar zou hij dat hebben geleerd ? Op de poezenschool krijg je vakken als spinnen en slijmen, met je ogen tegen de zon knipperen en mensen op de ziel trappen, maar onzelfzuchtigheid en ondernemersschap staan bij echte poezen niet op het curriculum.

Een echte poes geldt als volleerd zodra hij tweederde van zijn tijd weet te verslapen – wat niet wil zeggen dat hij de rest wakker hoeft te zijn – en heeft het nog het drukst met verharen. Zijn tachtigste verjaardag viert hij niet; een echte poes is altijd jarig.

Hoe komt zo’n dier aan een baantje als padvinder in een strip? Is die Tom wel een poes ? Is het niet verdacht dat hij zo nadrukkelijk bij zijn soort genoemd wordt? Wammes heet toch ook geen Wammes Gans, burgemeester Dickerdack geen Dirk Nijlpaard? Is die Tom tachtig jaar geleden wel in het juiste velletje gestoken? Had die reeks niet Heer Bommel en Tom Hond moeten heten, geschreven door Marten Mens? Vragen, vragen, vragen.

Domme vragen ?

„Hm.”

Goed antwoord

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 maart 2021