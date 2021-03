In de liefste straat van Den Haag helpt iedereen elkaar

De liefste straat van Den Haag is een doodnormale straat in Moerwijk, al staan er niet de pastelkleurige portiekflats waar een groot deel van de wijk uit bestaat. Deze straat heeft aan de ene kant een seniorenflat, met kleine balkonnetjes vol bloempotten, en aan de andere kant rijtjeshuizen met voortuintjes. Tussen twee blokken rijtjeshuizen staat een wipkip.

In deze liefste straat groeten en helpen de mensen elkaar. Wiecher Heemskerk (74) kreeg twee weken geleden de sleutel van zijn nieuwe flat. Hij woont er nog niet eens en heeft nu al een koffieafspraak en een biljartafspraak. „Onvoorstelbaar”, zegt hij. Zijn nieuwe buurvrouw, Coby van den Eijk (70), zegt: „Dat is nu Lief en Leed.”

Ze zal het vaker zeggen deze ochtend: de Schermerstraat is een zogenoemde Lief en Leedstraat, een straat die van de gemeente 75 euro krijgt, aangevuld met 25 euro van Albert Heijn, zodat buren elkaar een aardigheidje kunnen geven. Een bloemetje bij verdriet, een cadeautje bij de komst van een baby.

Het initiatief moet eenzaamheid voorkomen, zorgen dat buren naar elkaar omkijken. En dat doen mensen makkelijker „met Lief en Leed”, zegt Coby. „Zonder durven mensen niet contact te maken. Dat is mensen eigen, ze vinden gauw iets gek.” Ze vertelt dat een buurvrouw best in de seniorenflat een praatje wilde maken en een bloemetje wilde brengen. „Maar niet naar de overkant. ‘Die mensen ken ik niet’, zei ze. Ik zei: ‘Dat is nu Lief en Leed.’”

Het idee komt uit Rotterdam. Daar werd in de wijk Delfshaven in 2013 het lichaam van Bep de Bruin gevonden. Onopgemerkt was ze tien jaar eerder overleden. Dat nooit meer, was de gedachte. Inmiddels heeft Rotterdam 750 Lief en Leedstraten en waaide het fenomeen over naar andere gemeenten. Vorige week begroette Den Haag de 250ste straat: het aantal aanvragen voor het geldpotje nam vooral sinds de lockdown exponentieel toe. „Burenhulp was nog nooit zo belangrijk en mensen staan te springen om iets te betekenen”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, VVD).

Bewoners kunnen zelf het geld aanvragen. Aan het eind van het jaar moet aan de gemeente getoond worden waaraan het is besteed om opnieuw 75 euro te krijgen. De hele straat krijgt een briefkaartje in de bus met informatie over het Lief en Leedproject, zodat alle buren weten dat het geldpotje bestaat.

Als Coby van den Eijk aanbelt gaan de deuren open. „Dat is nu Lief en Leed.” Foto David van Dam

In de seniorenflat is alles dicht

„De corona”, zegt Coby van den Eijk, heeft nóg duidelijker gemaakt dat mensen naar elkaar moeten omzien. Want in de seniorenflat is „alles dicht”: „Er was hier op maandag een borreluurtje, op woensdag koffie en op zaterdag spelletjes.” Nu loopt ze regelmatig de gangen door om te kijken hoe het met iedereen is. Ze vertelt: „Ik had laatst kip gebraden, ik houd er niet zo van, maar wel van de jus. Maar Henny lust de kip wel. En dan weet je gelijk hoe het met haar gaat.”

Coby is de ‘gangmaker’ van de straat, zij beheert het geldpotje. „Ik was al gangmaker voordat ik het werd.” Ze werkte altijd met mensen, stond tot haar vijftigste in een delicatessenwinkel, verkocht kaas en belegde broodjes. Daarna werkte ze bij de thuiszorg en was ze tot vorig jaar mantelzorger. Na een ongeluk was ze zelf ook een tijdje afhankelijk van anderen. Ze zegt: „Ik weet hoe lastig het is als je om hulp moet vragen.”

Ze heeft wel een theorie over waarom het niet meer zo vanzelfsprekend is dat buren elkaar helpen: „Mijn vader zei: ‘mensen hebben het veels te goed’.” En ze hebben het veel te druk: de vakantie moet betaald, de auto.

Kaartjes en pannenkoeken

Als Coby op de deur klopt, doen buren open. Anneke Alebregtse heeft net de kapper thuis, met nat haar en een kapmantel om staat ze bij de deur. Ze zegt: „Mensen hebben hier aandacht voor elkaar. Als ik iemand zie tobben, zal ik helpen. Laatst liep er iemand met een rollator moeilijk, die liet ik op het muurtje van de tuin uitrusten.”

Vorig jaar werd de Schermerstaat uitverkoren tot de allerliefste straat van Den Haag. Foto David van Dam

Kurt Pauchli woonde tot drie jaar geleden in de wijk Loosduinen, in een portiekflat waar hij „misschien twee, drie mensen kende”. In de Schermerstraat doet hij boodschappen voor de buren, als zij dat nodig hebben. „Hier kijkt iedereen elkaar aan.”

Zo nemen anderen het Lief en Leed-stokje van Coby over. De kinderen uit de rijtjeshuizen maakten aan het begin van de coronapandemie kaartjes voor de bewoners van de seniorenflat. En die bakten weer pannenkoeken voor de kinderen. De Schermerstraat werd om al die kleine gebaren van vriendelijkheid van alle Haagse Lief en Leedstraten vorig jaar verkozen tot de allerliefste en won 1.000 euro. Het straatfeest ter ere van de prijs moet nog even wachten tot na de coronacrisis.

