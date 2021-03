Het NOS Slotdebat, de laatste kans om de kiezer te overtuigen

Het laatste debat van de avond gaat tussen Wopke Hoekstra (CDA) en Mark Rutte (VVD). Hoekstra wilde zich deze campagne als het alternatief voor Rutte presenteren, maar dat beklijfde niet. Maandag ging hij in de aanval in een debat tegen Ploumen en hij zal dat vanavond ook moeten doen om de zwevende rechtse kiezer op het laatste moment nog te overtuigen. Probleem is alleen dat hij Rutte, onder wie hij vier jaar in een kabinet zat, niet heel hard kan aanpakken. Zondag zei Hoekstra nog Rutte persoonlijk te mogen en dat de samenwerking met de VVD „heel goed” is geweest. Rutte beaamde dat. Hoekstra wil zich met zijn stelling economisch links van Rutte opstellen, namelijk: „Voor herstel na corona moeten de sterkste schouders meer belasting gaan betalen.”

Een subtiele verwijzing voor de goede verstaander: Rutte kwam eerder deze maand in opspraak, na een verhaal over het kabinet-Rutte III in NRC, omdat hij de vrouwelijke bewindspersonen in de ministerraad vaak - en vaker dan mannelijke collega’s - zou hebben onderbroken. Rutte beloofde beterschap.

„Met het risico dat ik twee vrouwen onderbreek…” begon presentator Rob Trip zijn zin in een poging het debat tussen Sigrid Kaag (D66) en Lilian Marijnissen (SP) af te sluiten. „Dat laten we aan meneer Rutte over”, grapt Kaag.

,,Het gaat in Nederland niet goed genoeg als het gaat om vrij te zijn wie je bent”, zegt Ploumen. Ze verwijst naar de uitspraak van een schooldirecteur die gezegd zou hebben. ,,Je mag wel homo zijn, maar je mag niet homo doen.” Segers zegt: ,,Ik ben heel blij met deze stelling.” Hij trekt een vergelijking met de joodse gemeenschap. Als die wordt aangevallen „breekt” zijn hart. Hetzelfde voelt hij bij aanvallen op homostellen of Lale Gül. ,,Ik sta naast zo’n jonge homo”, zegt Segers. Ploumen snapt dat niet want het zijn ,,zijn scholen” die dit soort geloofsovertuigingen fors laten meespelen. Segers zegt: ,,Ik geloof dat God ons allemaal als unieke wezens op de wereld heeft gezet.” Hij neemt aanstoot aan de ,,frame” die Ploumen probeert te creeëren rondom ChristenUnie-minister Arie Slob (Onderwijs).

Kaag beschuldigt Marijnissen dat ze geen Europese techbelasting wil invoeren. Op haar beurt zegt Marijnissen dat het Europees niet lukt en dat ze daarom landelijk zo’n belasting wil invoeren. Die wordt juist tegengewerkt door D66, zegt Marijnissen. Ook kinderen die in kamp Moria zitten worden Europees niet geholpen, dus moet dat nationaal gebeuren is de redenering van Marijnissen. Kaag zegt dat Marijnissen weet dat D66 staat voor een „humaan asielbeleid”. Volgens Kaag praat de SP wel internationaal maar stemt de SP altijd tegen.

Lilianne Ploumen en Gert-Jan Segers nemen het tegen elkaar over de PvdA-stelling: „Iedereen moet in Nederland zichzelf kunnen zijn.” Ploumen zal hiermee willen laten zien dat de PvdA er voor alle Nederlanders is, anders de ChristenUnie. Arie Slob, de ChristenUnie-minister van Onderwijs, kwam in november in de problemen, toen hij het gebruik verdedigde van identiteitsverklaringen op reformatorische scholen. Daarin moeten ouders onder meer verklaren dat ze een homoseksuele levenswijze afkeuren, voordat hun kinderen naar school kunnen. Later krabbelde Slob terug, maar de PvdA wil in de Grondwet laten vastleggen dat scholen álle kinderen moeten accepteren.

Kaag probeert SP weg te zetten als anti-Europees

Het ging te weinig over Europa in de campagne, vindt D66-lijsttrekker Sigrid Kaag. Daarom wil ze met SP-leider Lilian Marijnissen in gesprek over de stelling „Ik zeg ja tegen Europa en ja tegen de euro.” Voor D66 is Europa „een integraal onderdeel van wie we zijn, het komt in alles terug”. Kaag vindt het jammer dat de SP in het verkiezingsprogramma heeft staan dat de euro als onhoudbaar wordt gezien.

Marijnissen wijst de suggestie van Kaag van de hand dat de SP een anti-Europese partij zou zijn. „Wij zijn ontzettend voor Europese samenwerking”, zegt de SP-lijsttrekker, althans op terreinen die haar partij belangrijk vindt. Marijnissen erkent wel dat ze de euro op lange termijn niet houdbaar vindt en dat alternatieven onderzocht moeten worden. Ze kritiseert verder het anti-democratische gehalte van sommige besluitvorming in Europa en begrijpt ook niet dat D66 Europese verdragen wil uitsluiten van de nieuwe referendumwet. Zo is het een debat tussen twee tegenpolen als het om Europese integratie gaat: D66 wil daar steeds verder in gaan, de SP blijft er huiverig voor.