Het flirten is allang begonnen

Officieel begint het formatieproces donderdagmiddag 14.00 uur in de Rooksalon van de Tweede Kamer. Daar ontvangt Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) de gekozen lijsttrekkers om daarna een verkenner de eerste coalitiemogelijkheden te laten onderzoeken. Officieus zijn partijen al begonnen in de campagne.

En dat is waardevol, zegt hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam Tom van der Meer. „Kiezers willen graag invloed hebben op de formatie, en in het Nederlandse kiesstelsel is dat nauwelijks mogelijk. Er zijn tientallen coalities te smeden na een verkiezing.”

Een tweede reden, zegt Van der Meer, is dat de grote groep zwevende kiezers – die vaak twijfelt tussen partijen die op elkaar lijken – ermee geholpen is als partijen niet alleen duidelijk zeggen waar ze voor staan, maar ook met wie ze willen regeren.

Drie scenario’s op basis van uitspraken die lijsttrekkers deden over eventuele kabinetspartners:

Over links

„Een beetje raar”, noemde D66-leider Sigrid Kaag de campagneposter van GroenLinks waar haar naam op prijkt, samen met die van Lilian Marijnissen (SP), Lilianne Ploumen (PvdA) en GL-leider Jesse Klaver. Klaver wilde dolgraag een stembusakkoord sluiten met D66 en de PvdA. Die reageerden afwijzend op zijn idee. De PvdA wilde wel met de SP en GroenLinks, maar was minder enthousiast over D66.

In het kort was dit een campagne waarin de linkse samenwerking alweer – of nog steeds – niet van de grond kwam.

Kaag liet het in het midden dat ze een „zo progressief mogelijk” kabinet wil. Dat is uit strategische overwegingen niet gek, redeneert Van der Meer. „D66 is aantrekkelijk voor zowel linkse als rechtse kiezers – zij zitten daar precies tussenin. Als Kaag zich zou uitspreken over links of over rechts, dan dreigt ze de helft van haar potentiële kiezers van zich te vervreemden.” D66 ziet het in ieder geval niet zitten om vier jaar lang met de EU-kritische SP te gaan regeren.

In de loop van de campagne noemde Klaver wel de SP en de Partij voor de Dieren. Dat bleek bij de SP wederzijds: Marijnissen zei in Nieuwsuur dat ze samen met de PvdA en GroenLinks een links motorblok wil vormen in een nieuw kabinet. Eventueel met de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie. Nog lang niet genoeg voor een meerderheid, volgens de peilingen. Maar één ding is duidelijk: Marijnissen wil dit keer regeren. Zelfs met de VVD, die eerder vaak door de SP werd uitgesloten.

Over het midden

De huidige centrumrechtse coalitie met VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie telt in de Peilingwijzer, een afgewogen gemiddelde van I&O Research, Kantar en Ipsos, bijna een meerderheid. CDA-leider Wopke Hoekstra zou in dezelfde samenstelling best door willen gaan, al dan niet met de PvdA of de SP erbij.

Dat de huidige coalitie doorgaat, is niet vanzelfsprekend; de vier partijen leken steeds meer op elkaar uitgekeken. CU-leider Gert-Jan Segers betichtte Kaag onlangs van „politieke arrogantie”, nadat zij voorstelde medisch-ethische thema’s buiten het regeerakkoord te houden. Desondanks sluit Segers D66 niet vooraf uit als partner – Kaag de CU ook niet.

Over de SP is VVD-leider Mark Rutte deze campagne opvallend complimenteus: hij noemde Marijnissen een „prachtcollega” en prees haar campagne. De partij die door VVD en CDA niet genoemd wordt, is GroenLinks.

De kans dat GroenLinks, de PvdA of de SP als enige linkse partij aanschuift in een centrumrechtse coalitie is klein. Het risico om daarna te decimeren, is namelijk groot, weet Ploumen. De PvdA verloor 29 zetels na een regeerperiode met de VVD. „Wij gaan in geen enkel kabinet zonder een andere linkse partij”, zei Ploumen in een interview met NRC. De kans op een Paars kabinet, zonder de confessionele partijen, lijkt vooralsnog klein. Er is maar één partij die Rutte wil noemen als gewenste coalitiepartner: het CDA. „Een partij waar we heel graag mee samenwerken.”

Over rechts

In het voor hen meest gunstige scenario van de Peilingwijzer zijn VVD, PVV en CDA goed voor een meerderheid. In het minst gunstige scenario kan dat een meerderheid worden met de SGP en FVD, eventueel met JA21.

Maar de kans op zo’n coalitie lijkt verwaarloosbaar: de PVV wordt uitgesloten door zowel de VVD als het CDA. Dat doen ze landelijk ook met FVD – in Brabant werken beide wel samen met de partij van Thierry Baudet.

In het EenVandaag-debat deze maandag zette de VVD de deur op een kier voor samenwerking met de PVV. Rutte wilde best overwegen om met partijleider Geert Wilders samen te werken, maar had wel voorwaarden: Wilders zou onder meer excuses moeten maken voor de ‘minder-Marokkanen’-uitspraak. Wilders zei dat „in nog geen honderdduizend jaar” te doen. Zo kon Rutte zeggen dat het aan hem niet had gelegen.

