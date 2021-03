Grote aanval op burgers in westen van Niger, zeker 58 doden

Zeker 58 mensen zijn maandag omgekomen bij aanvallen in het zuidwesten van Niger. Het geweld is volgens de regering uitgevoerd door „jihadisten”, zo heeft een woordvoerder van president Mohamed Bazoum dinsdagavond bekendgemaakt in een op televisie uitgezonden verklaring. Er zijn drie dagen van nationale rouw aangekondigd, die vanaf woensdag ingaan.

Maandagmiddag overvielen „groepen gewapende maar vooralsnog ongeïdentificeerde daders” een aantal voertuigen met passagiers die een grote wekelijkse markt bezochten. De slachtoffers zouden inwoners zijn van de dorpen Chinégodar en Darey-Daye, waar verder ook graanschuren en andere gebouwen in brand zijn gestoken. De getroffen dorpen liggen in de regio Tillebéri, waar Niger grenst aan Mali. Het gebied wordt in de afgelopen jaren geteisterd door geweld; de terreurorganisaties Al-Qaida en Islamitische Staat zijn er actief.

De moordpartijen zijn de eerste op grote schaal sinds de verkiezing van Mohamed Bazoums in februari. Kort daarvoor, op 2 januari, werden in andere dorpen ongeveer honderd burgers gedood in een reeks aanvallen. Het nu getroffen dorp Chinégodar werd in 2020 aangevallen door een grote groep IS-strijders die een militaire basis probeerden over te nemen, met hevige gevechten met daar gestationeerde militairen tot gevolg.

In de verklaring van de regering wordt de bevolking van Niger opgeroepen „opnieuw extra waakzaam te zijn”. President Bazoum herhaalde zijn voornemen om „de strijd tegen misdaad in al zijn vormen voort te zetten”. Juist in de grensgebieden tussen Niger, Mali en Burkina Faso vinden veel aanslagen plaats, wat leidt tot aanhoudende instabiliteit. Niger maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband van de G5 Sahellanden (met ook Mauritanië, Mali, Burkina Faso en Tsjaad) die samen proberen de jihadistische groeperingen te bestrijden.