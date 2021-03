Ga stemmen, net als ik

Een groot ongemak maakt zich van mij meester als ik deze woensdagochtend het stemhokje binnenloop. Ik weet dat ik tot de ex-vluchtelingen behoor die vandaag voor het eerst een stem mogen uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen, een hoge vorm van politieke verbintenis met Nederland. Tegelijk besef ik dat ik niet een gemiddelde ex-vluchteling ben.

Kiza Magendane is politicoloog.

Ik mag vandaag op een volksvertegenwoordiger stemmen, maar ik ben ook op allerlei andere manieren politiek actief in de Nederlandse samenleving. Daarom behoor ik, ondanks mijn achtergrond, tot een groep Nederlanders wier stem net iets zwaarder telt.

Buiten de verkiezingen om laat ik immers gedurende het hele jaar mijn stem horen. Het ongemak over deze geprivilegieerde positie dwingt mij ertoe te pleiten voor innovatie van ons democratische stelsel. Niet alleen ik, maar alle voormalige vluchtelingen en mensen uit andere kwetsbare groepen moeten volledig kunnen participeren.

Drie jaar nadat ik in 2007 als vluchteling naar Nederland kwam, werd ik politiek actief bij een jongerenafdeling van een politieke partij. Ik was 18 en zat op het vwo. Kort daarna belandde ik in het landelijk bestuur, waardoor ik de kans kreeg de Nederlandse politiek van binnenuit te doorgronden. In 2012 deed ik mee aan een landelijk televisieprogramma genaamd Premier Gezocht. Daarin ging een deskundige jury op zoek naar de ‘toekomstige premier van Nederland’. Ik bereikte de halve finale.

Toerist en stadsbewoner

Als student politicologie publiceerde ik al vrij snel in landelijke kranten. Zo zette ik ten tijde van de ‘vluchtelingencrisis’ uiteen waarom het een fantastisch idee was om een asielzoeker te adopteren. Voorafgaand aan de vorige Tweede Kamerverkiezingen schreef ik over ‘de politieke pijn van Zwart Nederland’: Afro-Nederlanders worden in het politieke landschap structureel uitgesloten. Het waren stukken die serieuze krantenlezers aanspoorden anders te denken en te handelen. Tegenwoordig word ik, dankzij die stukken, door hoge bestuurders uitgenodigd om koffie te komen drinken. Met een druk op de knop kan ik nu (oud-)Kamerleden en ministers bereiken en mijn ideeën met hen delen.

Nederlanderschap gaat niet alleen over het hebben van een paspoort en de formele rechten die daar bij horen, zoals stemmen bij de Kamerverkiezingen. Het wordt ook door relaties en verantwoordelijkheden gedefinieerd. Wie relaties opbouwt en zich bewust is van zijn fysieke omgeving, is meer geneigd om iets terug te doen. Denk aan het verschil tussen de toerist en de stadsbewoner. De toerist doet alleen leuke dingen in de stad, om na een vaste periode weer te verdwijnen. De stadsbewoner blijft. Anders dan de toerist dient de stadsbewoner verantwoordelijkheid te nemen voor zowel de lusten als de lasten van de stad.

Hetzelfde principe pas ik toe op Nederland. Elke dag word ik wakker met het besef dat ik geen passant ben. Hier maak ik vrienden, hier heb ik lief en betaal ik belasting. Misschien blaas ik mijn laatste adem in dit land uit. Dit besef dwingt mij om alle kansen met beide handen aan te grijpen, dankbaar te zijn en mijzelf politiek in te zetten voor het welzijn van de Nederlandse samenleving.

Helaas ben ik een uitzondering. Voor veel nieuwkomers blijft politieke participatie een ver-van-mijn-bedshow omdat het ze aan relevante kennis over de Nederlandse politiek ontbreekt. Ze gedragen zich als toeristen in het Nederlandse politieke landschap. Dit verklaart hun lage opkomst bij verkiezingen en hun geringe betrokkenheid bij andere vormen van politieke participatie. Het is de verantwoordelijkheid van ons allen om daar iets aan te doen.

Dat kan al met kleine interventies. Door bijvoorbeeld niet meer eenzijdig de nadruk te leggen op integratie van nieuwkomers, maar hun politieke participatie centraal te stellen. Integratie en participatie zijn twee kanten van dezelfde medaille.

Politieke vertaalslag

Het goede nieuws is dat nieuwkomers sinds 2017 een zogeheten ‘participatieverklaring’ moeten ondertekenen als onderdeel van hun inburgering. Daarin verklaren ze dat ze kennis hebben genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en dat ze deze respecteren. Daarnaast moeten nieuwkomers verklaren dat ze „actief een bijdrage wil[len] leveren aan de Nederlandse samenleving”.

Voor wie de politieke participatie van nieuwkomers wil stimuleren lijkt zo’n participatieverklaring een goed instrument, al blijft het een symbolisch en passief karakter hebben. Het legt te veel nadruk op waarden die nieuwkomers zouden moeten aanleren, en weinig op wat ze (politiek) kunnen inbrengen. Om de politieke participatie van nieuwkomers te vergroten dient de participatieverklaring daarom een politieke vertaalslag te krijgen.

Aan ideeën geen gebrek. Zo kun je ervoor kiezen om net als België een opkomstplicht te introduceren. Daaraan gekoppeld kun je een systeem ontwikkelen dat alle Nederlanders, voorafgaand aan verkiezingen, in staat stelt om kennis over onze democratische rechtsstaat bij te spijkeren en mee te praten over belangrijke kwesties die ons binden. De verkiezingen zouden dan als grande finale gelden van een vierjarig traject.

Het is niet uitgesloten dat ik woensdag na het verlaten van het stemhokje in de pen klim om deze en andere ideeën over de politieke ‘inclusie’ van nieuwkomers verder uit te werken. Ik heb dat voorrecht. Maar het besef dat veel nieuwkomers het stemhokje niet eens vanbinnen zien, draag ik als ongemak met me mee.

Laten we samen aan een politiek landschap werken dat nieuwkomers in staat stelt om ondanks een verscheurd verleden, toch bij te dragen aan de Nederlandse droom. De droom van een ex-asielzoeker om via de beste journalistieke platforms van Nederland zijn stem te laten horen, of ooit premier te worden. Er is geen grens aan wat we met kennis, karakter en kansen kunnen doen. Lang leve politieke participatie!