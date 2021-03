Druk op VS om vaccingrondstoffen

Indiase vaccinproducenten die een belangrijke rol spelen bij de wereldwijde productie van vaccins tegen het coronavirus beklagen zich over Amerikaanse exportrestricties voor benodigde grondstoffen. Dit terwijl een van deze producenten net een opdracht heeft gekregen om namens India, de Verenigde Staten, Australië en Japan een miljard doses te produceren.

Vrijdag kwamen de vier landen, die samen The Quad worden genoemd, overeen dat zij de doses beschikbaar zullen maken voor landen in Zuidoost-Azië en Oceanië. Het is de eerste concrete samenwerking van deze alliantie, die meer dan tien jaar geleden is gevormd om een regionaal tegenwicht te kunnen bieden tegen de opkomst van China.

Om de vaccins te kunnen maken, moeten de VS volgens de Indiase producenten ophouden met de toepassing van de Defence Production Act, een wet die Amerikaanse ondernemingen kan dwingen om hun nationale overheid voorrang te geven boven andere klanten. Zowel president Biden als diens voorganger Trump maakt gebruik van de wet, die is opgesteld tijdens de Koude Oorlog. Amerikaanse farmaceuten die overheidssubsidie ontvangen kunnen zo als eerste bediend worden.

„Hierdoor is het niet alleen moeilijk om op grote schaal Covid-19-vaccins te maken, ook de productie van andere vaccins zal hierdoor heel moeilijk worden”, zegt Mahima Datla, directeur van Biological E, een producent in het Indiase Hyderabad, tegen de Financial Times. Biological E moet de één miljard doses van het Janssen-vaccin gaan produceren, maar maakt ook andere vaccins, voor onder andere Unicef. Volgens Datla willen toeleveranciers nu niet garanderen dat zij zich aan de afgesproken leveringstermijnen zullen houden.

‘Limiterende factor’

Ook de directeur van het Serum Institute of India, de grootste vaccinproducent ter wereld, heeft onlangs opgeroepen tot het intrekken van de Amerikaanse wet. Het Serum Institute maakt onder andere vaccins die bedoeld zijn voor landen met lage inkomens. Volgens directeur Adar Poonawalla worden de exportrestricties een „ernstige beperkende factor”.

Het is niet toevallig dat de één miljard doses, die eind volgend jaar klaar moeten zijn, bestemd zijn voor Zuidoost-Azië. In deze regio stelt China zich steeds assertiever op, onder andere met militaire aanwezigheid op zee. Zo claimt China bijvoorbeeld een groot deel van de Zuid-Chinese Zee, tegen de zin van de Filippijnen en Vietnam.

China levert veel van deze landen ook partijen van zijn eigen coronavaccins, waaronder die van Sinovac en Sinopharm. The Quad wil hier nu een zelfde soort vaccindiplomatie tegenoverstellen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is er een wereldwijd tekort aan onder andere glazen vaccinflesjes en filters die nodig zijn in het productieproces. Directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus zei vrijdag dat exportrestricties voor grondstoffen en andere productiemiddelen „een van de grote uitdagingen is die we moeten oplossen”. Anders kan ook de productie van vaccins voor kinderziektes in gevaar komen, waarschuwde hij.

Lees ook: Even flink meer vaccins bijmaken? Dat gaat zomaar niet

Nieuwsbrief NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 maart 2021