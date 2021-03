Docu rond Witte Huis-fotograaf is propaganda op topniveau

Pete Souza was de hoffotograaf van het Witte Huis onder Ronald Reagan en Barack Obama. Een heel goede, die de ‘emoties, de stress, de lol’ wilde vastleggen, vertelt hij in The Way I See It. De mens achter de president laten zien, geschiedenis betrappen.

Geloof het maar niet. Bij Souza zijn Reagan en Obama warm, spontaan en bedachtzaam, maar altijd ‘presidentieel’. Nooit zie je Reagan in zijn neus pulken of Obama met een kater. Zijn foto’s tonen geen geschiedenis, ze maken geschiedenis. Zoals ook The Way I See It niet werkelijk een documentaire is, maar politieke propaganda op topniveau die in september vorig jaar werd gelanceerd om Joe Biden in het Witte Huis te helpen. Dat doet de film best subtiel: Biden komt slechts sporadisch in beeld aan Obama’s zijde.

Regisseur Dawn Porter maakt inspirerende documentaires: onlangs een miniserie over Bobby Kennedy’s tragische presidentscampagne van 1968 en profielen van de zwarte, Democratische machers Venon Jordan en John Lewis. Ditmaal lijkt het doel bij Democraten en gematigde Republikeinen heimwee te wekken naar de tijd dat redelijkheid, waardigheid, goede smaak, optimisme en empathie nog bon ton waren in het Witte Huis. Het contrast met Donald Trump wordt daarbij gaandeweg steeds explicieter, tot een politica het samenvat: „Souza’s foto’s tonen wat het ambt (van president) was en weer kan worden. Erg inspirerend.”

In The Way I See It vertelt Souza liefdevol over ‘zijn presidenten’ en passeren honderden foto’s de revue. Dat hij ook Reagans fotograaf was, maakt hem tot ideaal campagnevehikel. Politiek gezien was hij geen fan van ‘The Gipper’, zegt Souza, maar Reagan speelde zijn rol met verve en had bovendien warmte en humor. Zo zien we Ronald en Nancy Reagan – ware liefde volgens Souza – op een warme dag een boompje water geven, waarna Ronald de aanval opent met een kettingzaag en Nancy het arme boompje verdedigt. Even later zie je een eerbiedige Obama met de hoogbejaarde Nancy Reagan aan zijn arm. Als Republikein oude stijl, nu RINO geheten, weet je nu op wie te stemmen.

De focus van The Way I See It is Barack Obama, voor wie Souza al klusjes deed toen hij nog senator was. In zijn Witte Huis had hij vrijwel ongelimiteerde toegang tot presidentiële vergaderingen en privévertrekken, wat vele iconische beelden opleverde: denk aan Obama en entourage die gespannen de liquidatie van Osama bin Laden volgen. Na Obama’s vertrek in 2017 ontwikkelde Souza zich op Instagram tot een soort trol van Donald Trump: diens Tweets beantwoordde hij met foto’s van Obama en ironische onderschriften. Het werd een dagtaak en leidde tot een boek: Shade.

In documentaire The Way I See It passeren Obama’s ‘greatest hits’ de revue, met aanzwellend kopergeschal en stemmig pianogepinkel. Dat werkt prima: ik betrapte mezelf opnieuw op vochtige ooghoeken toen Obama ouders troostte na het bloedbad op de lagere school Sandy Hook en toen hij ‘Amazing Grace’ zong na de slachting in Charleston. Manna voor Obamafans, veilig in eigen bubbel. En wat Joe Biden betreft: missie geslaagd.

Documentaire The Way I See It Regie: Dawn Porter. Te zien via o.m. Pathé Thuis, vod ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven