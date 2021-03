De pandemie is in veel landen óók een onderwijscrisis

Zo’n 168 miljoen kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs gaan al bijna een jaar niet naar school. Ruim 200 miljoen hebben in 11 maanden tijd zeker driekwart van de lesdagen op school gemist. En dat terwijl onderwijs een van de belangrijkste instrumenten is tegen armoede en van vooruitgang.

Lees ook deze reportage over scholen in Mexico die al een jaar dicht zijn

Dat de wereldwijde lockdowns een ‘onderwijscrisis’ zouden veroorzaken, was al vanaf het begin van de pandemie duidelijk. Hoe verschillend dat overheidsbeleid eruit ziet, is nu ook in kaart gebracht. UNICEF en UNESCO publiceerden deze maand een database met informatie over wanneer welk land haar scholen officieel gesloten heeft gehad.

Uit die cijfers blijkt dat tussen 11 maart 2020 en 2 februari 2021 scholen wereldwijd gemiddeld 95 dagen gesloten zijn geweest (al dan niet aaneengesloten), en kinderen dus aangewezen waren op thuisonderwijs. Dat is (gemiddeld) ongeveer de helft van het totale aantal lesdagen.

In absolute aantalen prijkt Panama bovenaan de lijst van ruim 200 landen. Het Midden-Amerikaanse land hield in 11 maanden tijd - en nog steeds – de scholen slechts één dag geopend. Panama heeft met relatief veel lesdagen (212, tegenover gemiddeld 186 in Nederland).

Ten opzichte van het totaal aantal lesdagen vallen er vier landen op: in El Salvador, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi Arabië besloot de overheid haar scholen volledig op slot te gooien.

Gedeeltelijk gesloten

De onderzoekers van UNESCO maakten een onderscheid tussen geheel gesloten en gedeeltelijk gesloten scholen. ‘Geheel gesloten’ houdt in dat alle of zo goed als alle kinderen op het basis- en voortgezet onderwijs niet naar school konden; ‘gedeeltelijk gesloten’ is van toepassing op landen waarin bepaalde regio’s wel de scholen openden, kinderen van bepaalde leeftijd naar school konden of (zoals tijdelijk in Nederland) kinderen om de dag naar school mochten gaan.

Wat onder meer opvalt, is dat gemiddeld genomen West-Europese leerlingen zowel absoluut als relatief de meeste dagen hun lessen gewoon op school hebben kunnen volgen.

Ook opvallend is dat de helft van de top 20 landen met de meest gesloten schooldagen zich in Latijns-Amerika en de Caraïben bevinden. De regio is het afgelopen jaar hard getroffen door het virus. Na de VS tellen Mexico en Brazilië de meeste coronadoden (respectivelijk 270.000 en 190.000).

Meer dan 90 procent van de overheden voerden in 2020 een vorm van onderwijs op afstand in: via de radio, televisie of videobellen. Daarvan komt de laatste het meest in de buurt van een ‘echte’ les, omdat het rechtstreeks en interactief is, in tegenstelling tot radio en tv-programma’s. Toch zijn er nog veel landen waarbij minder dan 50 procent van de kinderen op het basis- en voortgezet onderwijs thuis een internetverbinding heeft.

Lees ook: Hoe corona van schoolmeisjes in Kenia moeders maakt ‘Iedere dag is slechter dan die ervoor’

De gevolgen van de lange schoolsluitingen zijn al zichtbaar, en zullen dat waarschijnlijk ook op lange termijn blijven. In combinatie met economische problemen waarin veel gezinnen belandden, hebben kinderen in sommige delen van de wereld als werkkracht bij moeten springen om geld te verdienen.

Hulporganisatie Save the Children schatte eerder dit jaar bovendien dat er als gevolg van de coronacrisis een half miljoen kinderen extra risico lopen op uithuwelijking, en 1 miljoen extra meisjes zwanger zouden kunnen worden. Wereldwijd zegt de organisatie dat 10 miljoen kinderen risico lopen niet meer terug naar school te keren.

Nieuwsbrief NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven