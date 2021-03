De olieprijs stijgt geleidelijk, gaat het weer richting de 100 dollar?

Olieboring in Reeves County (Texas). Foto Callaghan O'Hare/Bloomberg

Rond de 25 dollar. Dat was een jaar geleden de prijs voor een vat Noordzee-olie (Brent). Een maand later zou die zelfs onder de 20 dollar zakken. En nu? Nu de wereldeconomie een jaar verder is en nog steeds wordt geplaagd door de corona-pandemie? Sinds het begin van deze maand wordt voor een vat van 159 liter bijna 70 dollar (59 euro) betaald.

De prijsbewuste automobilist zag de geleidelijke stijging van de olieprijs al een tijdje terug bij de benzinepomp. Een liter euro 95 kost nu 1,86 en die adviesprijs ligt een kwartje hoger dan in oktober. Terwijl het veel rustiger is op de weg en de luchtvaart nog steeds een ongekende crisis doormaakt. Hoe kan dat?

De prijsstijging is vooral toe te schrijven aan de succesvolle strategie van de OPEC. De verenigde olieproducenten hebben de afgelopen maanden het aanbod flink teruggeschroefd, waardoor zowel de Europese als de Amerikaanse olie flink in prijs is gestegen. Maar dat is niet het enige verhaal. Of we het nu willen of niet, de wereld gebruikt weer bijna net zo veel olie als in de tijd dat Corona alleen nog een Mexicaans biertje was.

‘Vraag gaat naar oude niveau’

„De vraag naar olie is nog niet terug op het niveau van vóór corona”, zegt energiespecialist Hans van Cleef van ABN Amro. „Maar de verwachting is wel dat die vraag binnen een paar maanden richting het oude niveau komt. En dat komt tot uiting in die olieprijs van 70 dollar.”

Sinds dieptepunt in april gaat olieprijs gestaag omhoog.

Voordat de pandemie uitbrak verbruikte de wereldeconomie zo’n 100 miljoen vaten per dag. In de afgelopen twaalf maanden waren er een paar forse dips, maar inmiddels ligt de consumptie al weer op 93 tot 94 miljoen vaten per dag. „En de gemiddelde verwachting is dat die eind van het jaar op circa 97 miljoen ligt”, aldus Van Cleef. Eerder deze maand besloot de OPEC, met Rusland aangevuld tot OPEC+, de productie in elk geval tot en met april nog te matigen. Daardoor is het aanbod structureel zo’n 7 miljoen vaten kleiner. Sinds januari heeft Saoedi-Arabië de eigen productie met nog eens 1 miljoen vaten teruggebracht.

Vooral de crisis in de luchtvaart zorgt ervoor dat de vraag naar olie nog altijd iets lager ligt. Het mag dan in Nederland nog wat stiller op de weg zijn, er zijn ook genoeg factoren die de fossiele behoefte weer laten groeien. Denk aan het economische herstel van China, waar de oliebehoefte alweer in de lift zit. Door het succes van vaccinatiecampagnes gaan sommige landen weer richting het oude normaal.

Door hogere olieprijs is de winning van schalie-olie op meer plekken hervat, maar nog de helft minder dan vóór corona

Amerikaanse analisten verwachten dat de binnenlandse vraag naar benzine snel op zijn oude niveau komt. Landelijk ligt de vraag nog wel 10 procent lager, maar volgens olieanalist Trisha Curtis van PetroNerds zorgen de vaccins voor snel herstel. „De vraag blijft groeien, zeker nu het warmer wordt en de winkels weer open gaan en ook als gevolg van de opgekropte vraag”, zei ze tegen persbureau Bloomberg. Cruciaal is wel het verloop van de vaccinaties, nu bijwerkingen voor vertraging zorgen. Nadat de problemen bij AstraZeneca bekend werden, kwam de olieprijs direct onder druk te liggen.

Opnieuw druk op prijzen mogelijk

Met name de VS kunnen een grote rol spelen bij de verdere ontwikkeling van de prijs en het aanbod van olie. Tijdens de crisis is de productie van schalieolie flink gekrompen. Die productie is duurder dan de gewone oliewinning. Toen de prijs langere tijd onder de 50 dollar zakte, moesten veel schaliebedrijven door verliezen stoppen. Intussen zit ook de Amerikaanse olie, met als benchmark een vat West Texas Intermediate, voorbij de 60 dollar.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Energie bedraagt de nationale olieproductie 9,7 miljoen vaten per dag en dat is 3 miljoen minder dan een jaar eerder. Door de prijsstijging is de winning van schalieolie op meer plaatsen hervat, maar het aantal boorputten is nog altijd de helft minder dan vóór corona.

„Binnen een paar maanden zullen ondernemers op een fanatieke manier weer bronnen gaan aanboren, omdat zij met deze prijs snel winst kunnen maken”, zegt Artem Abramov van onderzoeksbureau Rystad tegen Bloomberg. Dataleverancier Lium verwacht dat in de eerste drie maanden van dit jaar circa 3 miljard dollar wordt geïnvesteerd en dat is tweemaal zoveel als vorig jaar.

Gezien de omvang van de Amerikaanse olieproductie kan een snel herstel opnieuw voor mondiale druk op de olieprijzen zorgen. De VS trekken zich nu eenmaal weinig aan van de productiebeperkingen die de OPEC+ voorschrijft. „Dat is ook de angst van de Russen. Een hoge olieprijs is belangrijk, maar zij willen geen marktaandeel aan de Amerikanen verliezen”, verwacht Van Cleef. Een jaar geleden slaagde OPEC+ er niet in om een akkoord over een productieplafond te bereiken, omdat de olieproducenten destijds vreesden dat vooral Amerika zou profiteren van de productiebeperking.

Ook in dat opzicht is er in een jaar veel veranderd, vooral door de komst van Joe Biden. „Met de nieuwe Amerikaanse president zie je dat de regelgeving strenger is geworden. Hij heeft bijvoorbeeld een streep gezet door de oliewinning op grond dat van de overheid is en dat scheelt zeker 10 procent aan potentiële productie. Verder zijn er tijdens de laatste crisis veel arbeidskrachten weggelopen, dat zorgt ook voor extra kosten”, aldus Van Cleef. En ook kredietverschaffers vragen de hoofdprijs als er opnieuw geïnvesteerd moet worden. „Die sector heeft een paar keer het deksel op de neus gekregen.”

Sommigen vrezen ‘supercycle’

Vorige maand baarden grote banken als JPMorgan Chase en Goldman Sachs opzien door een ‘supercycle’ in de oliewereld te voorspellen. Die supercyclus zou het gevolg zijn van een hoge vraag door de oplevende wereldeconomie, terwijl de olie-industrie niet genoeg zou kunnen produceren. Door marktverwachtingen en financiële problemen heeft de branche minder geïnvesteerd in toekomstige oliewinning. Een prijs van 100 dollar per vat, die voor het laatst in 2014 werd aangetikt, zou volgens de Amerikaanse banken het gevolg zijn.

„In de komende twee, drie jaar zie ik dat niet gebeuren”, zegt Van Cleef, „of er moet ergens in het Midden-Oosten een oorlog uitbreken”. Volgens de ABN Amro-specialist is het potentiële aanbod de komende jaren normaal gesproken hoog genoeg. Voor de langere termijn is de kans op tekorten volgens hem groter. Olieconcerns als BP en Shell hebben aangegeven dat zij als gevolg van de verduurzaming hun oude productieniveau niet meer zullen halen. „Je ziet zulke bedrijven geleidelijk aan andere markten opzoeken. De vraag is vooral hoe lang de behoefte naar olie nog zo groot zal zijn. Alleen al de angst voor een tekort is voldoende om de prijs op te drijven.”