Bonaire vanaf donderdag in lockdown

Bonaire gaat vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen een lockdown in. Vanaf donderdag 18 maart geldt een avondklok van 21 uur tot 4 uur, een alcoholverbod en mogen restaurants alleen tot 20 uur maaltijden bezorgen. Ook blijven de scholen dicht tot 12 april en mag in supermarkten maar één persoon per huishouden naar binnen.

Met de nieuwe maatregelen hoopt de overheid het oplopend aantal besmettingen af te remmen. Volgens de nieuwssite Bonaire.nu zijn er op het ruim 20.000 inwoners tellende eiland op dit moment 298 mensen positief en liggen er 6 mensen in het ziekenhuis. Er ligt niemand op de intensive care.

De lockdown gaat om de Kamerverkiezingen niet dwars te zitten niet deze woensdag in, maar pas een dag later. De toeristen op Bonaire mogen nog wel worden bediend in de bars en restaurants van de hotels waar zij verblijven.