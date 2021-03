‘Come True’: een desintegrerende, slapeloze tiener

In films over dromen én nachtmerries kan alles. Het is de sterkte, maar ook de zwakte van scifi-thriller Come True. We leren hoofdpersoon Sarah (Julia Sarah Stone) kennen met donkere kringen rond de ogen; ze slaapt slecht. De oorzaak: angstaanjagende dromen. Al snel blijkt ook dat de tiener liever niet thuis slaapt, maar verkiest nachten door te brengen in een speeltuin, bij een vriendin én in een slaapkliniek die deelnemers zoekt voor een mysterieus onderzoek.

Geregeld lijkt het alsof regisseur Anthony Scott Burns zijn plot, waarin de vraag wat dromen zijn een rol speelt, vooral heeft opgebouwd rond talloze unheimliche, soms surrealistisch aandoende beelden die hij in zijn hoofd had. Zoals de monsterachtige, geblokte wezens die opduiken in Sarahs slaap. De slaapkliniek met zijn betonnen gevel met smalle, oplichtende raampjes. Of de vilten outfit die de deelnemers van het onderzoek moeten dragen en die herinneren aan sciencefiction van enkele decennia geleden. Dat Burns graag speelt met elementen uit scifi-klassiekers, blijkt ook uit een gesprekje dat de hoofdpersonen voeren over Philip K. Dick. Dat alles wordt gecombineerd met een retro-synthesizersoundtrack, qua sfeeropbouw zit het dus goed in Come True.

Al vraag je je van sommige beelden en onverklaarde plotelementen ook af of ze de kijker niet uit het verhaal halen in plaats van erin zuigen. Zo zit je tijdens het kijken soms te piekeren over Sarahs thuissituatie, terwijl je als kijker vooral mee moet gaan in de ondoorgrondelijke wereld van Come True. Gelukkig lukt dat het merendeel van de tijd, mede door Stone die fascinerend is als uitgeputte, desintegrerende tiener. Het slot, dat een beetje als een zwaktebod voelt, knoopt veel losse eindjes en mysterieuze details alsnog aan elkaar.

Sciencefiction Come True Regie: Anthony Scott Burns. Met: Julia Sarah Stone, Landon Liboiron en Carlee Ryski. Te zien via Pathé Thuis ●●●●●

