‘Cherry’, epos over PTSS en heroïne, schiet virtuoos tekort

In de huidige streaming-oorlog tussen Netflix, Amazon, Disney+ en HBO Max behoort Apple TV tot de underdogs. Met heel diepe zakken, dat wel. Met Cherry geeft Apple de gebroeders Russo een royaal budget om een passieproject te realiseren, zoals Netflix dat deed met David Fincher, Alfonso Cuarón en Martin Scorsese. De Russo’s zijn bekend van superheldenfilms voor Marvel.

Cherry is iets heel anders: een biopic gebaseerd op de bestseller Cherry van Nico Walker uit 2018. Als hospik keerde hij met PTSS terug uit Irak, raakte via pijnstiller OxyContin aan de heroïne, verzonk met zijn vrouw in een opiumromance en pleegde elf bankovervallen. Zijn verhaal raakt gewichtige kwesties: Bush’ funeste oorlogen in het Midden-Oosten, groeiende ongelijkheid en perspectiefloosheid in de VS, opioïdencrisis. Het soort film waar Hollywood zijn handen niet aan brandt, dus moeten we Apple maar danken.

Met zijn vertelstem, bewegelijke camera, snelle montage en epische ambitie is de vergelijking met Martin Scorsese snel gemaakt. De film is in de VS neergesabeld omdat de visuele bravoure van de Russo’s geen maat kent. Zo zie je de hoofdpersoon die in de film Cherry heet na een OxyContin-roes – het beeld golft in warme kleuren – in de kilgrijze praktijk van een veteranenarts. Deze ‘Dr Whomever’ maakt gedesinteresseerd aantekeningen van zijn gestamel – en schrijft OxyContin voor. Zo is het probleem vlot en geestig samengevat, maar in die ene minuut zoomt de camera wel in en uit, gaat hoog, laag en zijdelings, focust met groothoeklens in op de doktershand.

Cherry doet te veel, maar is niet saai: zie de montage van Cherry’s basistraining, met drilsergeants die met hun opgefokt gevloek oude legerfilms imiteren. De rekruten zagen die ook en spelen hun rol; het contrast tussen dit risicoloze theater en de bloedige onvoorspelbaarheid van Irak is sterk getroffen. Hoewel Tom Holland volledig overtuigt als cynische, verloederende Cherry, schiet de film voor zijn epische lengte te kort en heeft hij weinig te melden over de grote kwesties die hij aansnijdt. Toch is de bravoure van Cherry best aanstekelijk.

Drama Cherry Regie: Anthony en Joe Russo. Met: Tom Holland, Ciara Bravo, Jack Reynor, Michael Rispoli. Te zien via Apple TV ●●●●●

