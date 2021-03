Britse prins Philip na een maand ontslagen uit het ziekenhuis

Prins Philip, de man van de Britse koningin Elizabeth II, is dinsdag ontslagen uit het ziekenhuis na daar een maand te hebben verbleven. Hij is inmiddels teruggekeerd op Windsor Castle. Dat blijkt uit een verklaring van het Britse koningshuis, meldt de BBC dinsdag. De hertog van Edinburgh zou een succesvolle operatie hebben ondergaan voor een al bestaande hartaandoening. Wat hem precies mankeerde is niet bekend, wel liet Buckingham Palace weten dat hij niet besmet was met het coronavirus.

De 99-jarige Philip werd op 16 februari opgenomen in het King Edward VII-ziekenhuis in Londen omdat hij onwel was geworden. Volgens de BBC was dit de langste ziekenhuisopname ooit voor de prins. Philip is in 2017 met pensioen gegaan en hoefde dus geen werk neer te leggen gedurende zijn ziekenhuisverblijf. Andere leden van de Britse koninklijke familie zetten hun taken voort terwijl Philip in het ziekenhuis lag.

Philip en de 94-jarige Elizabeth kregen hun eerste coronavaccin in januari toegediend. Zij kregen voorrang vanwege hun hoge leeftijd. Het koningspaar bracht de huidige lockdown goeddeels door in Windsor Castle. Hun staf daar werd de HMS Bubble (Harer Majesteits schip Bubbel) genoemd, een woordspeling naar de standaardaanduiding voor Britse marineschepen.