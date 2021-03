Bretonse variant corona blijft niet aan neuswat plakken

In Bretagne is een nieuwe variant van het coronavirus SARS-CoV-2 ontdekt die lastiger te detecteren is met een gangbare pcr-test. De Franse agentschap voor volksgezondheid is een onderzoek begonnen naar de nieuwe variant. De Bretonse variant werd voor het eerst gedetecteerd bij een patiënt in een ziekenhuis in het stadje Lannion, die verschillende keren negatief testte op corona maar wel duidelijk de verschijnselen had van Covid-19. Uiteindelijk kon het virus wel in longslijm van de patiënt worden aangetoond.

De Franse onderzoekers hebben het virus vervolgens gesequenced, dat wil zeggen: genetisch helemaal in kaart gebracht. Daaruit bleek dat het ging om een nieuwe variant, met negen aminozuurveranderingen in het spike-eiwit, en kleine deleties (ontbrekende stukjes in sommige eiwitten. Het agentschap telde tot dusver 79 patiënten met soortgelijke verschijnselen, van wie zij vermoeden dat ze ook besmet zijn met de nieuwe variant. Bij acht patiënten is dat met sequencen ook bevestigd. Buiten Bretagne is deze variant nog niet gedetecteerd.

Opgehoest slijm

Ook in Nederland is de nieuwe Bretonse variant nog niet gezien, zegt viroloog Chantal Reusken van het RIVM. „Uiteraard is dit wel een signaal om daar extra op te gaan letten, bijvoorbeeld als we mensen tegenkomen met typische coronaverschijnselen die toch negatief testen.”

Het is overigens zo, benadrukt Reusken, dat de pcr-test niet faalt in het detecteren van de variant. „Op basis van de beperkte gegevens die we nu hebben lijkt het erop dat dit het falen van de neuswat is waarmee iemand bemonsterd wordt”, zegt Reusken. „Het wattenstaafje lijkt bij deze variant te weinig virus op te pikken zodat de patiënt negatief of heel zwak positief test. Deze variant zit kennelijk dieper in de longen, en als je monsters neemt van opgehoest slijm of een longspoeling dan zie je hem wel in de test.”

Vooralsnog hebben de Fransen geen aanwijzingen gevonden dat de Bretonse variant besmettelijker of ziekmakender is dan de klassieke variant. Uit de genetische analyse blijkt dat de Bretonse variant in ieder geval niet de meest zorgwekkende mutaties bevat, die bijvoorbeeld wel in de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse virusvarianten zitten.