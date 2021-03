Bij Zalando komt omzet binnengewaaid

Op de dag dat de regels voor het winkelen op afspraak iets werden versoepeld, maakte Zalando zijn jaarcijfers bekend. Terwijl de Nederlandse mode- en schoenenwinkeliers dolblij zijn dat ze nog iets van de verloren omzet goed kunnen maken, komt die omzet bij Zalando gewoon binnengewaaid.

De Duitse modewebwinkel, de grootste van Europa, behaalde in 2020 een omzet van bijna 8 miljard euro (plus 23 procent) en er kwamen 185,5 miljoen orders binnen (plus 28 procent). De nettowinst bedroeg 226 miljoen euro, fors meer dan de 97 miljoen van een jaar eerder.

Het gaat zó goed met Zalando, dat het bedrijf allerlei doelen naar boven bijstelt. Komende vier jaar zal het verkochte volume verdrievoudigen, voorspelden de oprichters en eigenaren dinsdagochtend in hun perspresentatie. Afgelopen jaar bedroeg het verkochte volume 10,7 miljard, in 2025 komt dat uit op 30 miljard euro.

Zalando wil op termijn 10 procent marktaandeel in de hele fashion-branche

Zalando heeft zich bovendien voorgenomen om op langere termijn 10 procent marktaandeel van de hele fashion-branche binnen te slepen. De boodschap is: wij doen op de héle markt mee, niet alleen online. De Europese modemarkt is goed voor 450 miljard euro. Zalando’s aandeel ligt nu rond 3 procent. In 2025 zou dat uitkomen op zo’n 7 procent.

Stappen in duurzaamheid

Ook op duurzaamheidsgebied heeft Zalando flinke stappen gezet: sinds 2017 heeft het bedrijf zijn broeikasuitstoot verminderd met 64 procent en dat moet naar 80 procent in 2025. Over twee jaar moet 25 procent van het aanbod bestaan uit duurzame producten, nu zijn 80.000 producten gemarkeerd als ‘duurzamer’. Voor het eerst bracht de webwinkel een voortgangsrapportage over duurzaamheid uit, waarin het bedrijf verantwoording aflegt en meedeelt hoeveel bomen het heeft geplant (einde van deze maand 26.000, en aan het eind van 2022 moeten dat er 300.000 zijn).

Klinkende cijfers en ronkende vooruitblikken, maar wie bij de perspresentatie denkt aan mannen in pak, zit ernaast. De oprichters Robert Gentz en David Schneider en hun medebestuurder Rubin Ritter zijn alle drie eind dertigers die (witte) gympen en (nette) casual kleding dragen en die zonder bravoure over de resultaten en de strategie vertellen. De ambities zijn er niet minder om.

Zalando moet dé winkel zijn waar mensen uitkomen als ze op zoek zijn naar schoenen of kleding, zegt Gentz.

‘Het Spotify van de mode’

„Zoals je naar Spotify gaat om muziek te zoeken of naar Booking om een hotel te boeken. Er moet geen reden zijn om niet bij Zalando te beginnen. Als je op Google niet vindt wat je zoekt, ga je ook niet alsnog naar Yahoo.”

Het was de laatste persconferentie voor Rubin Ritter, hij kondigde in december zijn vertrek aan. Hij en zijn vrouw hadden besloten dat het nu haar beurt is: na Ritters elf „intense” jaren bij Zalando zou haar carrière voorrang krijgen. „Het is nu mijn beurt om meer tijd te besteden aan het gezin”, voegde hij daaraan toe. „En ik blijf supporter en aandeelhouder.”

Platformfunctie voor anderen

Het in 2008 in Berlijn opgerichte Zalando is inmiddels actief in zeventien landen en telt bijna 39 miljoen klanten. Dit jaar en volgend jaar breidt de webwinkel uit naar acht Oost-Europese landen: Kroatië, Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Slovenië, Hongarije en Roemenië.

Bij Zalando werken ruim 14.000 mensen. Het bedrijf begon destijds met het verkopen van schoenen, nu verkoopt het ook (sport)kleding, beautyproducten en accessoires als tassen, riemen en horloges. Meer en meer krijgt Zalando een platformfunctie, waarbij het een podium biedt aan fysieke winkels om online hun waar aan te bieden. Bij het partnerprogramma waren eind vorige maand al meer dan 3.400 winkels aangesloten. Op deze stap sorteerde Zalando jaren geleden al voor, want zoals oprichter Gentz in 2016 al tegen NRC zei: „De klant kan het echt niet schelen wie zijn schoenen komt brengen.”

Het voordeel voor Zalando: het kan 900.000 producten aanbieden en loopt zelf minder risico met voorraden. De winkels kunnen op hun beurt profiteren van Zalando’s bekendheid, van de data die het bedrijf verzamelt en van de logistieke operatie.