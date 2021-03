Belgische Jehova’s getuigen veroordeeld voor discriminatie tegen oud-leden

De religieuze gemeenschap van Jehova’s getuigen in België heeft een boete van 12.000 euro gekregen voor het aanzetten tot discriminatie tegen leden die zich hebben teruggetrokken. De veroordeling geldt voor de organisatie, niet voor individuele leden, zo heeft de rechtbank van Gent dinsdag bepaald. Het is voor het eerst dat de gemeenschap in België strafrechtelijk is veroordeeld. De uitspraak volgt zes jaar nadat voormalig Jehova’s getuige Patrick Haeck aangifte deed tegen de gemeenschap. Hij kreeg nadien steun van vijftien andere ex-leden.

Haeck werd in 2011 na 35 jaar lidmaatschap uitgesloten van de gemeenschap, volgens het vonnis van de rechter omdat hij zich „niet langer kon verzoenen met de dogma’s en richtlijnen binnen de geloofsgemeenschap”. De interne Kerkrechtbank van de getuigen bepaalde dat Haeck de religieuze groepering werd uitgezet. De naam van de afvallige werd vervolgens bekend gemaakt bij lokale afdelingen. Het uitsluitingsbeleid houdt in dat getuigen geen enkel contact meer mogen onderhouden met oud-leden. Doen zij dat wel, dan riskeren die zelf ook een vertrek uit de gemeenschap.

Het Openbaar Ministerie sprak eerder van een „flagrante schending van de discriminatiewet” en een „omvangrijke, principiële zaak”. Het „sociaal isoleren en psychologisch beschadigen” moest erkenning krijgen, aldus het OM. De advocaat van de gemeenschap stelde daarentegen dat leden „zelf mogen bepalen” hoe ze met hun religie omgaan en dat de gemeenschap daarvoor geen verantwoordelijkheid draagt. De rechter ging niet mee in die argumentatie en stelde dat de gemeenschap „op geen enkel ogenblik” stilstond bij de „zeer nadelige gevolgen voor de slachtoffers”. „Het is de taak van justitie om zulke praktijken te stoppen. De religieuze regels staan in onze maatschappij niet boven de wet.”

Nederland

De situatie in België vertoont paralellen met de ervaringen van voormalige Nederlandse getuigen. In 2016 was het uitsluitingsbeleid een onderwerp van een bijeenkomst van de getuigen, zo schreef de Volkskrant vorig jaar na gesprekken met actieve getuigen. Daar werden video’s getoond van moeders die telefoontjes van hun afvallige kinderen negeerden. Vorig jaar stuurden twee actieve leden een brief aan het bestuur van het hoofdkwartier in Emmen en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) in de hoop cultuurverandering in gang te zetten. Daar werd niet op gereageerd.

Begin 2020 bleek uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, in opdracht van Dekker, hoe de Jehova’s getuigen omsprongen met meldingen van seksueel misbruik binnen eigen gelederen. De onderzoekers stelden vast dat slechts een kwart van de slachtoffers aangifte deed bij de politie. Tegelijkertijd deden ze er wel melding van bij het bestuur, maar dat greep niet in: driekwart van de slachtoffers stelde ontevreden te zijn met de klachtafhandeling. De Jehova’s getuigen probeerden de publicatie van het onderzoek tegen te houden in een kort geding, maar haalde bakzeil bij de rechter.

