Al een jaar les via een mobieltje met een barst in het scherm

Alan Ensastiga, tien jaar en oudste van drie kinderen, maakt zich op voor zijn gymles. Op de slaapkamer van zijn ouders bekijkt hij de instructies ‘solo-volleyballen’ van het docentenduo op televisie. „Als je een plastic tasje hebt gevonden, gooi het dan maar in de lucht!” Alan tikt het dunne zakje omhoog, terwijl hij ondertussen steeds een schoen van de ene plek naar de andere verplaatst. De oefening is even simpel als effectief, Alan staat na tien minuten hijgend in de kamer.

Al een jaar lang zit hij met zijn zusjes Julietta (7) en Sofia (6) thuis in de gemeente Iztapalapa naast Mexico-Stad, waar zij met hun ouders wonen. In plaats van vanuit het klaslokaal volgen de kinderen sinds september hun school grotendeels op televisie. De lesprogramma’s worden verspreid over de dag uitgezonden op meerdere kanalen voor verschillende groepen - een samenwerking tussen de Mexicaanse overheid en tv-stations.

Net als in Mexico heeft het merendeel van de landen een vorm van onderwijs op afstand ingevoerd . Door de schoolsluitingen hebben inmiddels miljoenen kinderen een groot deel van het afgelopen jaar geen voet gezet in een klaslokaal - in veel gevallen zijn scholen meer dicht dan open geweest. blijkt uit een deze maand gepubliceerde studie van UNESCO en UNICEF.

Van de 168 miljoen kinderen die bijna een heel jaar school hebben gemist, woont zo’n tweederde in Latijns-Amerika en de Caraïben. Mexico is een van die landen: tussen maart 2020 en februari van dit jaar 2021 zijn de scholen er slechts 8 van de 180 dagen officieel open geweest. Net als in de rest van de wereld begon de sluiting er als een tijdelijke maatregel. Maar hoe langer het duurde, des te duidelijker het werd dat het onderwijs radicaal anders moest.

Geen privéonderwijs

Op de overloop helpt vader Alan zijn dochters bij hun huiswerk. Julietta zit met koptelefoon en laptop aan de tafel, terwijl haar zusje wat ronddwarrelt. „Dit jaar gaan ze voor het eerst naar een publieke school. Voor de lockdown stuurden wij ze naar een privéschooltje hier in de buurt”, vertelt Alan. Het aanbod van privé-scholen relatief breed in Mexico, waardoor ook huishoudens in de (lage) middenklasse soms ook al voor wat beter onderwijs kunnen betalen. „Maar wat heb je er aan als ze thuis zijn? Het kost ons 11.000 pesos (ruim 430 euro) per maand, terwijl publiek onderwijs gratis is.”

Sofia (6) volgt een gymles op het tv-scherm terwijl haar broer Alan meekijkt.

Foto Gustavo Graf Sofia (6) laat aan haar zus Julieta (7) de rekensommen zien die ze gemaakt heeft.

Foto Gustavo Graf Alan (10) volgt een kunstles op zijn kamer.

Foto Gustavo Graf Sofia (6), Julieta (7) en Alan (10) volgen al een jaar thuisonderwijs.

Foto’s Gustavo Graf

Het gezin kan het geld goed gebruiken. Alans vrouw werkt bij de gemeente, hijzelf maakt kleding voor de charrería - een soort Mexicaanse rodeosport en uitgegroeid tot traditionele kunstvorm. Door de coronacrisis betalen veel klanten pas laat of helemaal niet meer.

Ze doen er alles aan om hun kinderen zo veel mogelijk van school bij te brengen, zegt Alan. „Als mijn vrouw zo thuiskomt, dan ga ik werken in mijn ateliertje hier in de buurt. Hun oma komt soms met de kinderen helpen. En na de lessen op tv of de videoverbinding krijgen ze vaak nog bijles van iemand. Die helpt ze bij het huiswerk, en daar leren ze eigenlijk het meeste van.”

Kapotte smartphone

Het gezin van Alan heeft het misschien niet breed, maar zal dit schooljaar uiteindelijk nog wel uit kunnen zitten met hulp van twee televisies, een laptop, en een extra bijlesdocent. Voor kinderen uit huishoudens met minder middelen zal de leerachterstand echter nog veel groter zijn, als de scholen ooit weer opengaan.

In de zuidelijke oliestad Ciudad del Carmen lukt het Rosa Zuzeta en haar gezin bijvoorbeeld amper om het hoofd boven water te houden. Niet alleen gaan de zaken slecht omdat Zuzeta haar man niet meer kan helpen bij het verzamelen en doorverkopen van metaalschroot. Ook met de thuisschool is het behelpen. De lessen op televisie volgen haar dochters niet, vertelt Zuzeta. „We hebbben het in september geprobeerd, maar ik vond de lessen niet goed. Daarom doen ze nu gewoon thuis hun huiswerk en help ik ze daarbij.”

Probleem is: het gezin heeft helemaal geen geld voor een laptop of computer. Op sommige dagen kan Zuzeta er een lenen van haar broer, maar meestal moeten de twee meisjes hun onlinelessen zien te volgen op een smartphone met een barst in het scherm en een haperende wifiverbinding.

Julieta (7) bekijkt haar lesrooster thuis aan de muur. Foto Gustavo Graf

Op de slaapkamer van Rubi (8) en Esmeralda (9) draait de ventilator op volle toeren. Het is er nog niet zo warm als in de rest van het huis, waardoor de meisjes hier het beste aan school kunnen werken. Om alle kinderen ondanks alles toch nog te bereiken en te helpen bij de lessen, sturen sommige docenten spraakberichten via WhatsApp naar hun leerlingen. De docente van Esmeralda heeft zojuist doorgegeven welke op welke bladzijden ze opdrachten moet maken uit het rekenboek. „Luister naar je ouders lieve kinderen en wees braaf. Ik weet dat het moeilijk is, maar we moeten het doen met wat we hebben. Zet ’m op en tot morgen.”

Stoplicht op groen

Toch is er binnenkort een sprankje hoop. In de staat Campeche, waar Alan met zijn gezin woont, was het coronavirus de afgelopen maanden redelijk onder controle. Als enige staat stond het zogeheten ‘epidemiologische risicostoplicht’ er in januari op groen, en dus besloot de overheid er eind die maand alle leraren te gaan vaccineren. Ook in de staat Jalisco openden vorige week zo’n 3.300 basisscholen, bij wijze van proef. Slechts negen kinderen per klaslokaal zijn toegestaan, en docenten zijn niet verplicht mee te doen, aldus de Spaanse krant El País.

Mexico ontving al doses van onder meer het Pfizer- en SputnikV-vaccin, maar heeft nog amper 3 procent van de bevolking een prik gegeven. Ondertussen bekomt het nog maar net van een periode met recordaantallen doden en nieuwe besmettingen, in januari en februari. Inmiddels staan er drie van 32 staten op groen, de rest is nog geel of oranje gekleurd en zit in een gedeeltelijke lockdown. Het zal daarom nog wel even duren voor de = stoplichten van de staten op groen springen, en de scholen weer open kunnen.

