#36 Haagse Zaken telt af: de tweede verkiezingsdag

In Haagse Zaken telt af leven we toe naar de verkiezingen op 15,16 en 17 maart. Vanaf de grote vergadertafel op de Haagse redactie zijn we elke dag even bij je en bespreken we het laatste campagnenieuws met onze Haagse verslaggevers.

In deze aflevering hoor je EU-correspondent van Clara van de Wiel hoe in Brussel naar deze verkiezingen wordt gekeken. Stagiair Rein Wieringa zag een bijzondere instagrampost van GroenLinks en chef van de Haagse redactie Guus Valk ziet hoe oude-gedienden elkaar vooral oude verwijten maken deze campagne. En je hoort van Rik Rutten en Floor Boon hoe een groot aantal nieuwe partijen kans maakt op een zetel.

Presentatie: Floor Boon

Redactie en productie: Iris Verhulsdonk en Henk Ruigrok van der Werven

Techniek: KJAmedia

@ffeboon // @ClaravandeWiel // @rik_rutten // @apjvalk // @Reinwieringa