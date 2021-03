Zwart-witfilm ‘Mank’ is grote favoriet bij de Oscars

Met tien nominaties is de in zwart-wit gefilmde biografische film Mank van regisseur David Fincher favoriet bij de komende Oscar-uitreiking. De film gaat over de zwaar drinkende schrijver van het scenario van de legendarische film Citizen Kane (1941), Herman Mankiewicz.

Manckiewicz staat als co-auteur op de aftiteling van Citizen Kane vermeld, maar Finchers film wekt de suggestie dat regisseur Orson Welles zich ten onrechte een ‘credit’ heeft toegeëigend voor het scenario. Manckiewicz zou daarmee onrecht zijn aangedaan; veel filmhistorici bestrijden die lezing van de gebeurtenissen.

In de categorie beste niet-Engelstalige film is Quo Vadis, Aida? genomineerd van regisseur Jasmila Zbanic, die gaat over de massamoord op Bosnische mannen na de val van de enclave Srebrenica in juli 1995 in voormalig Joegoslavië, ondanks de aanwezigheid van Nederlandse VN-troepen.

Mank krijgt waardering in artistieke categorieën zoals beste film, beste regie en beste acteur in een hoofdrol (Gary Oldman), maar ook in de technische categorieën, zoals decor-ontwerp, kostuumontwerp, haarstijl en geluid. De voornaamste concurrenten blijven steken op zes nominaties.

Tot die concurrerende films behoren het alzheimerdrama Father van de Franse regisseur Florian Zeller met Anthony Hopkins, het politieke drama over de Black Panthers Judas and the Black Messiah van Shaka King en Nomadland van Chloé Zhao met Frances McDormand als een werkloze vrouw die na het verlies van haar baan door Amerika zwerft. Daarnaast hebben het rechtbankdrama The Trial of the Chicago 7 van Aaron Sorkin en Sound of Metal van Darius Marder, dat gaat over een rockdrummer die zijn gehoor verliest, zes nominaties.

Het semi-autobiografische Minari van de Aziatisch-Amerikaanse filmmaker Lee Isaac Chung komt eveneens uit op zes nominaties. De film is geïnspireerd is op Chungs eigen jeugd in landelijk Amerika, als een kind van Koreaanse immigranten.

Diversiteit

Met nominaties voor beste regie en beste film voor twee filmmakers van Aziatische komaf heeft de Oscar-organisatie een nieuwe stap gezet in het streven naar meer diversiteit. Zowel Nomadland van Zhao als Minari van Chung zijn ondanks het geringere aantal nominaties geduchte concurrenten van Mank.

Vooral Minari lijkt daarbij goede papieren te hebben. De film werd genomineerd in de cruciale categorie van beste oorspronkelijke scenario; die categorie correspondeerde in het verleden vaak met succes in de categorie beste film. Het scenario van Mank, dat is geschreven door de inmiddels overleden vader van de regisseur, Jack Fincher, is niet voor beste scenario genomineerd. Daar zit een strategische zwakte voor de film.

De strijd tussen Mank en het werk van de twee Aziatisch-Amerikaanse filmmakers zal de komende tijd vermoedelijk het ‘frame’ meekrijgen van een tweestrijd tussen oud Hollywood en nieuw Hollywood. Een Hollywoodfilm over Hollywood zelf, dat idee is al zo oud als de Amerikaanse filmindustrie zelf. Maar de ruimere vertegenwoordiging van niet-witte filmmakers aan de top van de professie is nog steeds tamelijk nieuw gegeven. De vraag is of de Academy bij het toekennen van de Oscars vooral terug zal willen blikken of juist vooruit wil kijken.

De Afro-Amerikaanse cinema komt er ondertussen minder goed vanaf. De vooraf getipte oorlogsfilm Da 5 Bloods van regisseur Spike Lee viste vrijwel volledig achter het net. Het veelgeprezen One Night in Miami van Regina King kon de Academy eveneens onvoldoende bekoren.

Chadwick Boseman is postuum genomineerd (en favoriet) als beste acteur in een hoofdrol voor zijn rol als een jazztrompettist in de toneelverfilming Ma Rainey’s Black Bottom. Viola Davis is genomineerd als beste actrice voor de titelrol in dezelfde film. Maar de verwachte tweede nominatie voor Boseman als beste acteur in een bijrol (voor Da Five Bloods) bleef uit.

De uitgestelde uitreiking zal op 25 april plaatsvinden.

Meeste nominaties: Mank (10) The Father (6) Judas and the Black Messiah (6) Minari (6) Nomadland (6) Sound of Metal (6) The Trial of the Chicago 7 (6) Beste film: The Father Judas and the Black Messiah Mank Minari Nomadland Promising Young Woman Sound of Metal The Trial of the Chicago 7 Beste actrice: Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom) Andra Day (The United States vs Billie Holiday) Vanessa Kirby (Pieces of a Woman) Frances McDormand (Nomadland) Carey Mulligan (Promising Young Woman) Beste acteur Riz Ahmed (Sound of Metal) Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom) Sir Anthony Hopkins (The Father) Gary Oldman (Mank) Steven Yeun (Minari) Beste vrouwelijke bijrol Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm) Glenn Close (Hillbilly Elegy) Olivia Colman (The Father) Amanda Seyfried (Mank) Yuh-Jung Youn (Minari) Beste mannelijke bijrol Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7) Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) Leslie Odom Jr (One Night in Miami) Paul Raci (Sound of Metal) LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)