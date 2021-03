Volkswagen gaat in Europa batterijfabrieken bouwen

Volkswagen, de grootste autobouwer van Europa en na Toyota de grootste ter wereld, gaat als eerste autofabrikant de komende jaren met partners een eigen Europees netwerk van batterijfabrieken bouwen.

Dat heeft het Duitse bedrijf maandag aangekondigd. Het gaat om zes fabrieken. Één ervan is op dit moment al in aanbouw, in samenwerking met het Zweedse Northvolt. Op deze locatie, in het Duitse Salzgitter, neemt Volkswagen het belang van Northvolt volledig over.

Stabiele toevoer verzekeren

Met de investeringen in de fabrieken hoopt Volkswagen zich in de toekomst te verzekeren van een stabiele toevoer van batterijen. Op dit moment zijn veel autofabrikanten nog afhankelijk van Aziatische batterijfabrikanten als LG Chem, die ook voor veel andere automerken produceren. Nu veroorzaakt dat nog geen problemen, maar autobouwers vragen zich in toenemende mate af of dat ook over een aantal jaar nog het geval is, wanneer de vraag naar batterijen flink is gestegen.

Hoeveel de eigen fabrieken gaan kosten is niet bekendgemaakt – analisten houden doorgaans rekening met een prijskaartje van 2 miljard euro voor één batterijfabriek. De zes fabrieken zouden jaarlijks zo’n vijf miljoen auto’s van batterijen kunnen voorzien, is de bedoeling.

Volkswagen deed de aankondiging tijdens de zogenoemde ‘Power Day’, waarop het de elektrische toekomst van het concern verder wilde concretiseren – een duidelijke referentie naar pioneer Tesla, dat af en toe een ‘Battery Day’ organiseert.

Van Volkswagen-topman Herbert Diess is bekend dat hij het Amerikaanse bedrijf ziet als een grote concurrent. Het Duitse concern (660.000 werknemers) zet fanatieker dan de meeste andere autobedrijven in op elektrificatie. De komende jaren investeert het bedrijf, waar onder andere Audi en Seat onder vallen, tientallen miljarden in de transitie.

Lees ook dit profiel van Volkswagen-topman Herbert Diess: Altijd wachten op het volgende conflict

Ook laadpalen bouwen

Volkswagen maakte maandag ook bekend dat het zelf massaal laadpalen wil gaan bouwen in Europa: al in 2025 moeten dat er zo’n 18.000 zijn. Daarvoor heeft het afspraken gemaakt met oliebedrijf BP. De palen moeten onder meer bij benzinestations komen. Ook kondigde het bedrijf enige batterij-innovaties aan, waarmee het hoopt de kosten omlaag te brengen, en maakte het bekend een groter aandeel te nemen in het Zweedse Northvolt. Op dit moment is dat 20 procent, de nieuwe verhouding is niet bekendgemaakt.

Volgens cijfers van Bloomberg komt dankzij de plannen van Volkswagen het Europese aandeel in wereldwijde batterijproductie in theorie op 30 procent – ten opzichte van 7 procent nu.

Het persbureau zei erbij dat de komende tijd vermoedelijk nog meer aankondigingen van Europese fabrieken zullen komen.