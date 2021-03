Vernieuwd Aegon heeft nu ook de wereld mee

Te veel verschillende activiteiten in te veel landen, een bedrijfscultuur die te weinig uitging van presteren en bovenal teleurstellende resultaten. De nieuwe topman Lard Friese – overgestapt van rivaal NN Group – deed na zijn aantreden zonder terughoudendheid zijn beklag over de gang van zaken bij de Haagse verzekeraar Aegon.

Nu, precies een jaar later, is duidelijk dat Friese een stevig stempel drukt op de nieuwe strategie van de jarenlang kwakkelende multinational. Daar is hij ook voor aangetrokken, aldus president-commissaris William Connelly. Na vijf succesvolle jaren aan het roer van NN kreeg Friese met zijn „bewezen staat van dienst” volop ruimte om Aegon te verbouwen.

Dat begon te midden van de coronacrisis met ‘sloopwerk’. Aegon verkocht het markante piramidevormige hoofdkantoor van dochter Transamerica in San Francisco voor omgerekend ruim 550 miljoen euro, deed in één klap zijn Oost-Europese onderdelen van de hand voor 830 miljoen euro, en reduceerde het dividend. Daarnaast moet er in drie jaar 400 miljoen euro van de kosten af, waarvan de helft dit jaar.

Dat wekt tevredenheid bij investeerders, concludeert analist Michael Huttner van zakenbank Berenberg. „De nadruk ligt op vereenvoudiging, met drie kernmarkten en drie groeimarkten, waar dat er eerder twintig waren. Het vertrouwen onder beleggers is toegenomen, vooral omdat Friese bekendstaat om zijn geduchte uitvoering.”

De verlaging van het interimdividend dit jaar overviel Huttner niettemin, vooral door de omvang: 60 procent eraf. „Dit besluit is misschien deels ingegeven door de gevolgen van de coronacrisis, maar het is vooral structureel. Het dividendrendement was met ruim 10 procent zo hoog dat beleggers een verlaging wel hadden zien aankomen.”

Kernmarkten

Voor Aegon zijn de kernmarkten nu Nederland, het Verenigd Koninkrijk en vooral de Verenigde Staten. In de VS behaalt het concern via dochter Transamerica twee derde van zijn 28 miljard euro grote omzet. Ter vergelijking: de Nederlandse tak is goed voor 15 procent. Friese ziet Spanje, Brazilië en China als groeimarkten.

Profiteert de belegger van die mondiale inkrimping van Aegon? Als het goede kopers vindt, zegt Robin van den Broek die de verzekeraar volgt namens investeringsbank Mediobanca. „In Oost-Europa had Aegon met name in Hongarije een kroonjuweel om te verkopen. Dat was een goede start met een lucratieve opbrengst. Bij andere buitenlandse bezittingen die in de etalage staan is dat nog afwachten.”

Verder noemt hij Aegon een „typisch aandeel dat met de macro-economie meebeweegt”. Voor dit jaar lijkt dat er wel goed uit te zien. Zo lopen de rentes verder op door het enorme steunpakket van de Amerikaanse president Biden, en komen de coronavaccinaties in de landen waar Aegon opereert op gang. Het bedrijf profiteert in de VS vooral van de stijgende 10-jaarsrente en in Nederland van de oplopende 20-jaars euroswaprente, die voor meer inkomsten zorgt.

Van den Broek: „Als je iets wilt verkopen, is het fijn als de wereld er wat beter uitziet. Het zit nu mee voor Aegon: de koers is sinds het dieptepunt van vorig jaar verdubbeld.” Dat is een welkom herstel: Aegon verloor de afgelopen jaren veel beurswaarde en is zo voor de langetermijnbelegger geen goede investering gebleken.

Huttner verwacht dat de komende tijd meer in het vat zit voor de Aegon-belegger. „De nieuwe strategie van Friese zal denk ik met name bij pensioenen en levensverzekeringen van Transamerica voor hernieuwde groei zorgen. En uiteindelijk weer voor hogere dividenden.”