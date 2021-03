Maandagochtend zijn eerste stembureaus geopend

Stembureaus zien opstartproblemen bij stem-app

Bij verschillende stembureaus kon de speciale stem-app, die onder meer is ontwikkeld om live te kunnen bijhouden hoe de opkomstcijfers zijn, maandagochtend niet worden gebruikt door opstartproblemen. Dat meldt persbureau ANP. De app wordt in een aantal gemeenten gebruikt, waaronder Rotterdam. Door de opstartproblemen kon daar geen QR-code worden aangemaakt, waardoor medewerkers van de stembureaus de namen van kiezers handmatig moesten opzoeken. Inmiddels zou alles weer werken. De app controleert verder of stempassen niet twee keer worden gebruikt.

Een aantal stembureaus is sinds 07.30 uur geopend, het is de bedoeling dat kwetsbaren vandaag en morgen op een veilige manier hun stem kunnen uitbrengen. Woensdag is iedereen welkom. Eerder konden 70-plussers al hun stem uitbrengen via de post.