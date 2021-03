Vaticaan noemt homoseksuele relaties in formele verklaring ‘een zonde’

Het Vaticaan geeft geen zegen aan homoseksuelen die een verbintenis met elkaar willen aangaan. Dat heeft het Vaticaan maandag bekendgemaakt in een formele verklaring. Homoseksuele relaties noemt het Vaticaan „een keuze” en „een zonde” en „God kan zonde niet zegenen”. De verklaring is goedgekeurd door Paus Franciscus, die vorig jaar nog stelde dat homoseksuelen een gezin moeten kunnen stichten.

Homoseksualiteit maakt geen deel uit van Gods plannen op het gebied van huwelijk en gezin, valt in de uitgebreide reactie van het Vaticaan te lezen. Om die reden is het naar verluidt voor de kerk niet mogelijk verbintenissen tussen homo’s te rechtvaardigen. Wel stelt het Vaticaan dat homoseksuelen altijd met waardigheid en respect moeten worden behandeld. Ook heet het mensen met homoseksuele neigingen altijd welkom in de christelijke gemeenschap.

De verklaring rijmt niet met de doorgaans progressieve houding van Paus Franciscus tegenover de lhbti-beweging. In een documentaire stelde hij vorig jaar nog dat homoseksuelen een gezin moeten kunnen stichten en pleitte hij voor een wettelijke regeling van homoseksuele verbintenissen. Het was niet de eerste keer dat de paus zich positief uitliet tegenover homoseksuelen. Zo zei hij vlak na zijn aanstelling in 2013 al over homoseksuelen: „Wie ben ik om te oordelen?”

