Uitrukken of verschroeien? De strijd tegen de gele bieslelie

De gele bieslelie is een lief plantje. „Het bloeit prachtig”, zegt boswachter Helmut van Pelt. Je kunt het ook onkruid noemen. „De plant overwoekert de andere mooie soorten die we hebben. Als we de gele bieslelie z’n gang laten gaan, krijgen we een monocultuur. Dat is niet goed voor insecten, de vogels en de rest van de keten. Zonder bestrijding is het hek van de dam.”

Nu nog hangen de bruin-paarsige blaadjes van de lelie schijnbaar onschuldig en slap op de grond, maar de komende maanden groeien ze uit en woekeren ze hier, langs de Grevelingendam, met miljoenen tegelijk en maken andere, kwetsbare, zeldzame soorten het leven onmogelijk, zoals rietorchis, parnassia, geelhartje, duizendguldenkruid.

De gele bieslelie is de nieuwste vijand van natuurvrienden; een plant die, afkomstig uit Noord-Amerika, via tuincentra in siertuinen terecht is gekomen. De laatste jaren is de plant hinderlijk opgerukt in de natuur in Nederland, vooral langs de westelijke kust. En het meest langs de Grevelingen, het water tussen het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee en het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. „Dit is een hotspot”, zegt Van Pelt.

Kleine rookwolkjes

Vrijdag heeft Staatsbosbeheer de strijd aangebonden tegen de gele bieslelie. „Verstandig”, meent onderzoeker Chris van Dijk van het Kennisnetwerk Invasieve Exoten van Wageningen University. „De gele bieslelie is aan het opkomen maar is nu nog redelijk beperkt. We zijn er op tijd bij. Dit is het moment dat je er nog iets aan kunt doen. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om er van af te komen.”

Je zou zeggen: bestrijden doe je door het plantje eruit te trekken. „Maar zo simpel is het niet”, zegt boswachter Van Pelt. Hij heeft een veldje van een recreatieterrein aan de oevers van de Grevelingendam ingedeeld in vakken waar vier methoden worden beproefd. De eerste: dikke zoden uitsteken, daaruit handmatig plantjes verwijderen, de zoden terugleggen en hopen dat alleen de inheemse planten terug komen. „Behoorlijk arbeidsintensief. We hebben zojuist over één vierkante meter met twee mensen een uur gedaan.”

De tweede methode: dunnere plaggen definitief weghalen en hopen dat het zaad van de inheemse planten opnieuw gaat kiemen. De derde: maaien en zuigen tegelijk. „Daarmee proberen we de gele bieslelie uit te putten. Hij geeft het groeien uiteindelijk op.”

De vierde en laatste methode werkt met stroom: een lans tikt met drieduizend volt de plantjes aan. „Door de warmte worden de celwanden van het plantje kapot gekookt.” Kleine rookwolkjes cirkelen boven de grond.

Traditie van bestrijding

De vraag dringt zich op of natuurbeschermers niet allang weten welke methode het meest geschikt is om de oorlog te winnen van invasieve exoten zoals de gele bieslelie. Nederland heeft al een traditie van bestrijding van de Amerikaanse vogelkers, reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop. Boswachter Piet van Loon: „Ja maar over deze soort is nog weinig bekend.” Helmut van Pelt: „Het gaat hier om een nieuwkomer. Iedere plant is anders.” Onderzoeker Chris van Dijk: „Wat de beste methode is, is een kwestie van proberen, trial and error.”

Boswachter Van Pelt heeft zijn licht opgestoken bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Kennisnetwerk Invasieve Exoten maar heeft de keuze van de vier mogelijke methoden uiteindelijk „helemaal zelf verzonnen”. Staatsbosbeheer hoopt dit najaar de eerste resultaten bekend te maken.