Trombose stopt ook in Nederland toediening AstraZeneca-vaccin

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) heeft op advies van de Nederlandse geneesmiddelenautoriteit CBG de coronavaccinatie met het AstraZeneca vaccin uit voorzorg twee weken stilgelegd. Aanleiding zijn nieuwe meldingen van ernstige gezondheidsklachten die mensen elders in Europa kregen na een prik met het vaccin. Vorige week nog concludeerde het CBG dat meldingen van trombose geen verband hielden met dit vaccin, maar nu komt het CBG daar voorzichtigheidshalve op terug. Ook in Duitsland en Italië wordt een prikpauze ingelast.

Het Duitse Paul Ehrlich Institut meldde maandag dat de voorzorgsmaatregel nodig was vanwege een opvallende stijging in meldingen van een zeldzame vorm van hersenbloedingen (cerebrale veneuze sinustrombose) veroorzaakt door een bloedprop in de afvoerende hersenvaten.

„In de loop van het weekend is er toch een ander beeld ontstaan”, zegt CBG-woordvoerder Dony Potasse, nadat er kort na elkaar vier nieuwe meldingen uit Noorwegen en twee uit Denemarken binnenkwamen. Het ging daarbij om de combinatie van trombose (bloedstolsels) en trombocytopenie (een tekort aan bloedplaatjes). Het Noorse Geneesmiddelenbureau liet zaterdag een waarschuwing uitgaan, gericht aan alle mensen die in de laatste twee weken met AstraZeneca gevaccineerd zijn om zich direct bij de huisarts of eerste hulp te melden wanneer zij kleine op grote blauwe plekken zouden krijgen. De Denen hadden de vaccinatie met AstraZeneca vanwege meldingen van bloedpropjes donderdag al voor twee weken opgeschort.

Duidelijkheid

Omdat de nieuwe meldingen uit Noorwegen en Denemarken sterke overeenkomsten vertoonden en ook mensen onder de vijftig betroffen, besloot het CBG zondag ook voor Nederland een advies het prikken met dit vaccin tijdelijk stop te zetten, in afwachting van meer duidelijkheid.

Epidemioloog Frits Rosendaal van het LUMC in Leiden is „verbaasd” dat het advies van het CBG binnen een paar dagen tijd zo is omgedraaid. Rosendaal: „Een toevalsbevinding ga je niet beter snappen door er heel lang naar te kijken. Zo’n onderzoek kan ook plaatsvinden terwijl de vaccinaties doorgaan.” Rosendaal denkt dat er niets mis is met het AstraZeneca-vaccin: „In Groot-Brittannië zijn al tien miljoen doses van het vaccin aan mensen gegeven en daar zijn dertien meldingen van trombose gedaan. Dat is heel erg weinig.”

Uit de Britse gegevens van coronavaccinbijwerkingen blijkt overigens ook dat mensen die met het BioNTech/Pfizer-vaccin werden geprikt af en toe bloedstolsels kregen.

Trombose komt relatief vaak voor, ook bij mensen onder de vijftig, zegt Rosendaal. „Dat er dan ook mensen zijn die het toevallig krijgen na de prik, is niet bijzonder. Trombocytopenie is een bijwerking die vaker voorkomt bij vaccinaties, bijvoorbeeld bij 1 op 25.000 kinderen die een BMR-prik krijgen, maar dat is ook niet iets om je meteen zorgen over te maken.”

Weinig trombosemeldingen

Overigens heeft het bijwerkingencentrum Lareb tot dusver nog geen Nederlandse meldingen ontvangen van de combinatie trombose en een tekort aan bloedplaatjes bij mensen in Nederland die het AstraZeneca-vaccin kregen. Het Lareb ontving wel enkele meldingen van trombose na coronaprikken, maar niet bijzonder veel, waardoor het er vooralsnog van uitgaat dat het geen bijwerking van het vaccin is.

Vorige week donderdag liet de Europese medicijnautoriteit EMA al weten dat er zo weinig trombosemeldingen op het aantal gezette vaccinaties zijn (30 op ruim 5 miljoen gevaccineerden) dat in ieder geval al vaststaat dat de voordelen van vaccinatie opwegen tegen de risico’s. Naar verwachting zal de bijwerkingencommissie van de EMA nog deze week met een definitief wetenschappelijk rapport hierover komen. Daaruit zal moet blijken of de zorg om nieuwe bijwerkingen reëel zijn, en zo ja, of die nopen tot een aangepast prikvoorschrift van dit vaccin.

Sabine Straus, voorzitter van de bijwerkingencommissie van de EMA, vertelde ze tegenover de NOS dat zij „enigszins verwonderd” was dat het CBG dit kennelijk niet heeft willen afwachten.