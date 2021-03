Schrijf onderwijsongelijkheid niet alleen toe aan tekorten van ouders

Onderwijskansen zijn in Nederland allesbehalve eerlijk verdeeld: het opleidingsniveau en inkomen van je ouders bepalen je studie- en loopbaansucces. Oorzaken voor deze ongelijkheid zoeken journalisten, onderzoekers en onderwijsmedewerkers grotendeels in de problemen van ouders uit lagere sociaal-economische klassen. Deze ouders kunnen hun kinderen niet genoeg helpen bij het leren, spreken onvoldoende de taal, zouden zelfs ‘taalarm’ zijn, en hebben te weinig kennis van het Nederlandse onderwijssysteem.

Dit soort verklaringen vertellen een incompleet verhaal over onderwijsongelijkheid. Door de ‘schuld’ voor ongelijkheid vooral bij ouders te leggen, verdoezelt het de verantwoordelijkheid van de school in het betrekken van álle ouders bij het onderwijs.

Eke Krijnen is onderwijsonderzoeker bij het Kohnstamm Instituut in Amsterdam. Zij promoveert in april op een onderzoek naar de samenwerking tussen ouder en school in het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen.

Dat scholen ouderbetrokkenheid stimuleren is belangrijk. Als ouders hun kinderen namelijk ondersteunen bij het leren op school, leidt dit tot betere leerprestaties. Leerkrachten kunnen de schoolbetrokkenheid van ouders positief beïnvloeden, mits zij geloven dat de ouders in staat zijn hun kind te helpen met school en ze kennis hebben van de thuissituatie van de ouders. Juist bij ouders met een lager opleidingsniveau of van een etnische minderheid blijken leerkrachten het vertrouwen en deze kennis vaak te ontberen. Ouders uit lagere sociaal-economische milieus stimuleren het leren van kinderen op allerlei manieren, maar leerkrachten onderschatten de betrokkenheid van deze groepen vaker terwijl ze de betrokkenheid van ouders uit hogere sociaal-economische milieus vaak te hoog inschatten.

Negatieve percepties

In mijn promotieonderzoek naar de samenwerking tussen ouder en school in het basisonderwijs zag ik barrières bij scholen voor een goede betrokkenheid van lager opgeleide en niet-Nederlandstalige ouders. Hoewel alle onderwijsmedewerkers die ik sprak een gelijkwaardige relatie met ouders nastreefden, kwamen veel van hen niet los van stereotype denkbeelden over laagopgeleide en niet-Nederlandstalige ouders. In zulke beelden ligt de nadruk op wat deze ouders allemaal niet kunnen of willen doen in het helpen van hun kind op school. Deze negatieve percepties leidden er helaas niet toe dat leerkrachten deze groepen ouders beter ondersteunden. Tijdens ouderbijeenkomsten, bijvoorbeeld, spitsten veel leerkrachten de inhoud juist toe op de behoeften van de hoogopgeleide en Nederlandssprekende groep, ten koste van de laagopgeleide en anderstalige ouders.

Ook hielp het schoolbeleid niet altijd mee een gastvrij klimaat te scheppen voor álle ouders. Op een aantal scholen met een rijkheid aan thuistalen onder de leerlingpopulatie hingen briefjes in de gangen met teksten als: ‘Op school spreken wij Nederlands. Doet u mee?’ Het onderwijspersoneel vermaande ouders wanneer zij op het schoolplein onderling in hun moedertaal spraken. Deze observaties bij elkaar opgeteld is het niet verwonderlijk wanneer hoogopgeleide, Nederlandssprekende ouders zich meer thuis voelen in de school en de leerkracht gemakkelijker om hulp vragen wanneer hun kind dat nodig heeft, dan laagopgeleide en anderstalige ouders.

Waardering voor meertaligheid

Natuurlijk zag ik ook veel goede voorbeelden, zoals de directeur die consequent sprak over ‘onze’ ouders in plaats van ‘deze’ ouders, het teamlid dat collega’s aansprak op stereotype denkbeelden en de leerkrachten die ouders leerden kennen en hielpen bij het ondersteunen van de ontwikkeling van hun kind. Zulk ouder-schoolcontact creëert een win-winsituatie voor leerlingen: ouders zijn beter in staat hun kind te helpen bij het leren op school en leerkrachten kunnen in hun lessen voortbouwen op kennis van de gezinssituatie van leerlingen.

Onevenredig veel aandacht voor de gebreken van ouders komt kansengelijkheid niet ten goede. Veel relevanter is de vraag hoe scholen ongelijkheid in stand houden in hun benadering van ouders met verschillende achtergronden. Een gelijkwaardige relatie opbouwen met diverse ouders vraagt veel van leerkrachten: oprechte interesse in de thuissituatie van de leerling en waardering voor wat de leerling vanuit huis meebrengt naar school, zoals meertaligheid. De belangrijkste vaardigheid is misschien wel het kunnen herkennen en aanpakken van eigen vooroordelen.

Het onderwijs krijgt 8,5 miljard euro extra voor het bestrijden van onderwijsongelijkheid. Een investering in de vaardigheden van leerkrachten in de omgang met diverse ouders is het geld meer dan waard.